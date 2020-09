GP Rússia F1, Daniel Ricciardo: “Estou mais confiante e o carro está melhor”

Para o Grande Prémio da Rússia, Daniel Ricciardo está confiante de um melhor resultado do que em 2019, quando não terminou a corrida. No começo do fim de semana, Ricciardo colocou o R.S.20 na segunda posição na primeira sessão de treinos livres.

Na conferência de imprensa, Ricciardo afirmou: “Acho que o carro vai-me ajudar neste circuito. Não estive bem em 2019, mas o Nico [Hülkenberg] era muito forte aqui. Hoje estou mais confiante e o carro está melhor”.

Esta semana também é marcada pelo regresso de Fernando Alonso à fábrica da Renault. Segundo Ricciardo, a chegada do bicampeão do mundo de Fórmula 1 é "muito boa para a equipa e para o desporto". De recordar que a Renault foi buscar Fernando Alonso após se saber que Ricciardo tinha assinado com a McLaren para 2021.