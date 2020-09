GP Rússia F1, Daniel Ricciardo: “Assumo a responsabilidade pela penalização”

Daniel Ricciardo terminou o Grande Prémio da Rússia na quinta posição, apesar de ter uma penalização de cinco segundos, por ter saído de pista na curva dois e não ter seguido as instruções da direção de corrida, definidas nas notas do evento (22.1).

Apesar da penalização, o piloto da Renault não desistiu e conseguiu eliminar essa diferença para Charles Leclerc, que terminou na sexta posição. Ao motorsport.com, Ricciardo afirmou: “Diria que foi um bom resultado. Tive uma penalização de cinco segundos, por isso tive de recuperar tempo, o que acabamos por fazer. Estivemos entre os cinco melhores hoje”.

“Assumo a responsabilidade pela penalização. Foi baixar a cabeça e andar depois. Quando me disseram no rádio já estava pronto para me distanciar do Leclerc”, finalizou o piloto da Renault.