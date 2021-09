GP Rússia F1: Chuva no menu do fim de semana | AutoSport

A previsão meteorológica não parece muito animadora para o fim de semana do GP da Rússia, em Sochi. A chuva deverá marcar presença durante todo o fim de semana, com o dia de sábado a ser provavelmente o mais afetado.

Depois do que vimos em Spa, os fãs começam a olhar com alguma desconfiança para a previsão de chuva num fim de semana de corrida. Se antes era apenas sinónimo de mais imprevisibilidade, é inevitável que agora se olhe para essa possibilidade com menos entusiasmo. Mas a chuva deverá mesmo ser presença constante durante todo o fim de semana. De que forma irá afetar o programa é muito difícil de dizer ainda, mas o que parece certo é que os pilotos terão mais trabalho em pista e os engenheiros mais dores de cabeça nas boxes.