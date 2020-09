GP Rússia F1, Charles Leclerc: “Atualizações foram um passo na direção certa”

Charles Leclerc terminou o Grande Prémio da Rússia na sexta posição. O monegasco viu-se envolvido no acidente de Lance Stroll, logo na primeira volta, com Stroll a ficar surpreendido pelo monegasco não ter tido nenhuma penalização – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

No final, Leclerc afirmou: “Estou contente com o dia de hoje. Mais uma vez estamos felizes com a sexta posição, mas é assim. Ontem estava frustrado com a qualificação, mas estou contente com este fim de semana”.

“Trouxemos algumas atualizações para a Rússia, mas não me parece que sejam a explicação no salto de desempenho. Mas, foi, definitivamente, um passo na direção certa”, finalizou Charles Leclerc.