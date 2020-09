GP Rússia F1, Carlos Sainz: “Julguei mal a velocidade de entrada…”

Carlos Sainz não tem tido a sorte do seu lado. Neste dois últimos Grandes Prémios o espanhol não conseguiu terminar nenhum, com o Grande Prémio da Rússia a ser mais curto do que o que decorreu em Mugello.

No final, Sainz explicou: “Não tive um bom arranque pois o lado sujo da grelha é sempre mau. Depois, na curva 2, tinha alguém no meu interior o que fez com que saísse largo e quando decidi contornar as setas estava num ângulo muito apertado, julguei mal a velocidade de entrada e bati forte na parede”.

“Portanto, o erro foi meu, mas continuo a achar que aquilo não devia existir. Não é um boa escapatória para se passar e gera este tipo de situações”, finalizou Sainz.