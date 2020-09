GP Rússia F1 após 35 voltas: Hamilton já é 3º. Ricciardo penalizado

Valtteri Bottas e Max Verstappen seguem na primeira e segunda posição do Grande Prémio da Rússia, respetivamente. A diferença entre eles é de cerca de 12s. Atrás desta dupla está Lewis Hamilton. Após parar e cumprir a penalização imposta pelos comissários, o britânico está agora a cerca de 10s de Max Verstappen e a cerca de 20s de Bottas.

Sergio Pérez segue na quarta posição, tendo recuperado após as paragens dos seus rivais. Atrás de Pérez, Daniel Ricciardo tem uma penalização de cinco segundos. Após as paragens, Charles Leclerc é sétimo classificado, estando a apenas 4.7 segundos do Renault do australiano.

Importante notar que Kimi Räikkönen é décimo classificado, mas o finlandês ainda não parou, continuando com o mesmo composto que iniciou a corrida, o composto duro. Na frente de Räikkönen está Pierre Gasly na nona posição.

Mais atrasado está Alex Albon. O tailandês da Red Bull Racing voltou a parar nas boxes para colocar pneus de composto médio, estando agora a rodar na 15º posição.