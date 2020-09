GP Rússia F1 após 15 voltas: Hamilton penalizado. Luta entre Russell, Albon e Norris

No início da corrida, o Safety-Car entrou em pista devido a dois acidentes que colocaram Lance Stroll e Carlos Sainz de fora do Grande Prémio da Rússia. Sainz saiu largo na primeira curva e foi pela escapatória, tendo de passar pela zona estreita definidas pelas setas, mas fê-lo a uma velocidade demasiado elevada e bateu na parede, danificando a roda da frente esquerda. Já Lance Stroll sofreu um toque na traseira do seu Racing Point, de Charles Leclerc, que o levou diretamente à parede.

Na frente da corrida, Lewis Hamilton segue com uma vantagem de cerca de 1.5s para Valtteri Bottas, mas o britânico já foi penalizado em dez segundos. São duas penalizações de cinco segundos devido ao piloto da Mercedes ter efetuado arranques fora do local designado.

Max Verstappen é terceiro, seguindo já a mais de dois segundos dos pilotos da frente, com Esteban Ocon atrás de si. Saindo da quarta posição, Sergio Pérez está em luta com Daniel Ricciardo pela quinta posição, com vantagem para o mexicano, com uma ultrapassagem na curva 4. Pierre Gasly segue agora na sétima posição, com Charles Leclerc em oitavo.

Quem ganhou mais com a confusão da primeira volta foram os Haas, que seguem em 10º com Kevin Magnussen e 11º com Romain Grosjean.

No final do pelotão, a luta entre Lando Norris, Alex Albon e George Russell esteve muito ‘quente’, com vantagem para Norris e Albon. Estes três pilotos aproveitaram o Safety-Car para parar nas boxes e colocar os pneus mais duros.