GP Rússia F1, Andreas Seidl: “Foi dececionante para nós”

A equipa da McLaren terminou a sua série de corridas a pontuar no Grande Prémio da Rússia, que vinha desde o Grande Prémio do México em 2019. Na Rússia, Carlos Sainz ficou de fora logo na volta inicial quando ao tentar utilizar a escapatória definida pela direção de corrida, julgou mal a velocidade de entrada e embateu no muro, danificando o MCL35. Já Lando Norris terminou a corrida no circuito de Sochi na 15º posição.

No final, o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl afirmou ao f1.com que “a equipa trabalhou muito, mas foi uma tarde de domingo muito dececionante para nós, com zero pontos”.

“A nossa corrida terminou quando o Carlos embateu nas barreiras e o Lando teve de o evitar para não danificar o seu carro, caindo para o final do pelotão. Colocamos o Lando com pneus duros no final da primeira volta para que fosse até ao final da corrida, mas, apesar dele ter dado o seu melhor, sem um Safety-Car para tentar mudar o rumo da sua prestação, ele não teve grandes hipóteses”, finalizou Seidl

A McLaren está na terceira posição do Campeonato de Construtores, mas com apenas dois pontos de vantagem para a Racing Point e sete de vantagem para a Renault.