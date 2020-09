GP Rússia F1, Andreas Seidl: “Concorrência é forte, todos estão a trazer atualizações”

A McLaren está neste momento em terceiro do Campeonato de Construtores, 14 pontos na frente da Racing Point, e 23 na frente da Renault, uma posição que pretende reservar para si até ao fim do ano. Andreas Seidl, Chefe de Equipa, fugiu bem a uma ‘provocação’ quanto à possibilidade da Red Bull ser o seu ‘alvo’: “Bem, não me parece que a Red Bull seja a equipa que estamos a visar. Tivemos aqui (em Sochi) uma boa corrida no ano passado, fomos bastante competitivos mas, de momento, estou muito atento a antecipar como podem correr os fins-de-semana porque também pensámos ser competitivos em Mugello, que era uma pista que nos convinha. É particularmente importante voltarmos a concentrar-nos em nós próprios. É importante passar simplesmente pelo programa de testes na sexta-feira, certificando-nos de que os melhoramentos que estamos a trazer estão a funcionar e esperamos poder levá-los para a corrida. Sabemos que a concorrência é forte; todos estão a trazer atualizações e ainda a melhorar os seus carros. A Renault deu grandes passos em frente nas duas últimas corridas. Racing Point levou uma atualização para Mugello que parecia realmente, realmente forte, também a Ferrari é uma equipa que nunca subestimamos. Portanto, temos dois bons pilotos, uma boa equipa e vai ser importante maximizar as oportunidades de avançar – e é isso que vamos tentar novamente, também este fim-de-semana”, disse Seidl.