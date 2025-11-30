GP Qatar: Piastri força final épico no Mundial de F1

Oscar Piastri (McLaren) chegou, viu e conquistou em Lusail: esteve dominante desde o TL1, assegurou a pole da corrida Sprint, venceu a prova mais curta e agora larga na frente do GP do Qatar com ritmo que tem sido até aqui quase avassalador. O australiano quebrou o jejum de pódio desde Monza (terceiro lugar) e reduziu a desvantagem para Lando Norris de 24 para 22 pontos.​

Com a McLaren a ter o carro mais rápido, Piastri confia no arranque para converter a pole em triunfo, um cenário que o deixaria a um máximo de 15 pontos de Norris, adiando o título para Abu Dhabi. Mas a largada é tudo: as ultrapassagens são muito raras em Lusail colocam pressão máxima na Curva 1, que ganha aqui uma importância muito acrescida.

Norris ‘caça’ à frente, mas tem Verstappen atrás, ambos prontos para capitalizar qualquer hesitação. Piastri enfrenta fogo cruzado de todos os quadrantes pelo que a corrida que arranca às 16h00 de Portugal continental e Madeira, menos uma hora nos Açores, promete ser intensa.