GP Qatar, Max Verstappen: “Tem sido difícil até agora”

Max Verstappen vai ter ainda muito trabalho até a hora da qualificação. Com o carro a apresentar um compromisso de afinação longe do ideal, com muitos ressaltos que afetaram a performance geral, Verstappen e a Red Bull vão tentar melhorar o monolugar do #1 que ainda tentar chegar ao título.

Verstappen esteve bem nas primeiras voltas, mas o seu ritmo caiu claramente já perto do meio da corrida sprint, afastando-o da luta pelo pódio. O desgaste de pneus e os ressaltos foram as principais dores de cabeça:

“Tem sido difícil até agora” disse Verstappen no fim da corrida sprint. “O arranque foi bom, claro, e nas primeiras três voltas forcei um pouco mais do que os pilotos da frente para tentar ter uma oportunidade, sabendo que ultrapassar seria difícil. Mas depois disso, acabas por ter os mesmos problemas, e quanto mais os pneus se desgastam, mais sentes este tipo de problemas. Isso basicamente também nos impediu de os acompanhar; eu estava basicamente a fazer a minha própria corrida. Precisamos de trabalhar nisso. Precisamos de tentar eliminar os ressaltos, os saltos e a subviragem nas curvas longas; isso ainda é um grande problema.”