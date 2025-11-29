GP Qatar, Max Verstappen: “Tem sido difícil até agora”
Max Verstappen vai ter ainda muito trabalho até a hora da qualificação. Com o carro a apresentar um compromisso de afinação longe do ideal, com muitos ressaltos que afetaram a performance geral, Verstappen e a Red Bull vão tentar melhorar o monolugar do #1 que ainda tentar chegar ao título.
Verstappen esteve bem nas primeiras voltas, mas o seu ritmo caiu claramente já perto do meio da corrida sprint, afastando-o da luta pelo pódio. O desgaste de pneus e os ressaltos foram as principais dores de cabeça:
“Tem sido difícil até agora” disse Verstappen no fim da corrida sprint. “O arranque foi bom, claro, e nas primeiras três voltas forcei um pouco mais do que os pilotos da frente para tentar ter uma oportunidade, sabendo que ultrapassar seria difícil. Mas depois disso, acabas por ter os mesmos problemas, e quanto mais os pneus se desgastam, mais sentes este tipo de problemas. Isso basicamente também nos impediu de os acompanhar; eu estava basicamente a fazer a minha própria corrida. Precisamos de trabalhar nisso. Precisamos de tentar eliminar os ressaltos, os saltos e a subviragem nas curvas longas; isso ainda é um grande problema.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI