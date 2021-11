GP Qatar, Fórmula 1: Curva 6 fez a diferença entre Red Bull e Mercedes | AutoSport

Max Verstappen teve uma corrida de contenção de danos. Os Mercedes pareceram quase sempre mais rápidos que os Red Bull e depois da penalização aplicada após a qualificação, não havia muito que o piloto neerlandês conseguisse fazer para bater o rival na luta pelo título. Conseguiu terminar no segundo posto e acrescentar mais um ponto da volta mais rápida à sua contabilização, um resultado bom para aquilo que aconteceu no fim de semana.

Christian Horner acredita que a curva 6 do circuito de Losail foi o principal ponto de desvantagem da Red Bull para a Mercedes, pormenor que a equipa está interessada em analisar antes do próximo GP.

“Penso que há uma curva que nos diferenciou durante o fim de semana e foi a curva 6”, afirmou o responsável da Red Bull. “Perdemos duas décimas por volta de sexta-feira a domingo naquela curva e penso que é uma das coisas que precisamos compreender e ver onde precisamos de melhorar”.

Andrew Shovlin, da Mercedes, confirmou este facto a que Horner se referiu. “Em algumas pistas recentes temos estado a igualar a Red Bull nas curvas e a extrair mais nas retas, mas no Qatar acabou por ser o contrário. Estávamos a igualá-los em reta e a encontrar tempo nas curvas (…). Os nossos pilotos tinham um equilíbrio com o qual estavam muito satisfeitos, tinham estabilidade na entrada das curvas, podiam atacar a curva e ter mais velocidade, ficou demonstrado isso com a volta fantástica de Lewis para a pole position”.

Anteriormente a Mercedes afirmou que Jidá pode favorecer os seus carros e após a corrida de Losail, Horner reconheceu isso mesmo, mas acredita que as alterações efetuadas no circuito de Yas Marina, que recebe a última prova do ano, talvez possam ajudar os seus carros. “A pista seguinte deverá favorecer a Mercedes, Abu Dhabi com as modificações feitas, quem sabe?”