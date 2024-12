GP Qatar F1, Zhou Guanyu: primeiros pontos da época para a Sauber

Passou por dois períodos de safety car e intensas batalhas a meio do pelotão com um ritmo consistente. O seu desempenho foi um testemunho do seu crescimento como piloto e da sua capacidade de capitalizar as oportunidades em condições difíceis. Este resultado é um marco na carreira de Zhou: “Que corrida! Estou incrivelmente feliz por toda a equipa. O objetivo era ter um desempenho forte e foi isso que fizemos. Tivemos um grande ritmo, mantivemo-nos ‘limpos’ e executámos a nossa estratégia na perfeição, fazendo ultrapassagens quando era mais importante. É um grande impulso para todos os envolvidos. Finalmente, marcar alguns pontos é uma enorme recompensa por todo o trabalho árduo e resiliência que demonstrámos esta época. Tendo em conta o ponto de partida e os desafios que enfrentámos, este resultado tem um significado muito maior. Parabéns à equipa por ter feito uma grande corrida”, disse Zhou Guanyu.

Zhou foi considerado pelo público o Piloto do Dia, um prémio para a perseverança do chinês, que esteve bastante bem quando se se viu numa posição a que não está habituado, não cometendo erros sob constante pressão.

No Grande Prémio do Qatar, Zhou Guanyu teve um desempenho notável, alcançando o oitavo lugar, o melhor da sua carreira, e garantindo à Kick Sauber F1 Team os seus primeiros pontos da época.

