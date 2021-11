GP Qatar, F1: Williams antecipou possibilidade de furos | AutoSport

George Russell e Nicholas Latifi foram os últimos dois pilotos a furarem nas voltas finais da corrida. Enquanto Russell conseguiu continuar em corrida, o seu colega de equipa teve de abandonar, não conseguindo chegar à box. O piloto britânico afirmou após a corrida, que a equipa tinha antecipado essa possibilidade, devido às forças exercidas no sinuoso traçado de Losail.

“Não houve qualquer aviso, mas na verdade antecipamos isso antes da corrida. Foi apenas o ombro exterior do pneu, aquela frente esquerda era uma limitação, provavelmente apenas 10 centímetros do exterior do pneu dianteiro esquerdo, e que a certa altura poderia não aguentar”. Questionado se a Pirelli poderia ter feito mais para evitar as falhas, como afirmou Lando Norris por exemplo, Russell acrescentou que “estes carros de Fórmula 1 são tão rápidos, os pneus desgastam-se. Passamos por aquelas curvas à direita, a fundo em sétima velocidade, não sei qual é a velocidade exata – 270 ou 280 km/h – isto pode acontecer”.