GP Qatar F1: Verstappen vence, decisão em Abu Dhabi, três separados por 16 pontos…

Max Verstappen (Red Bull) remeteu a decisão do título para Abu Dhabi com uma vitória estratégica no GP do Qatar, explorando o limite de 25 voltas por pneus e um Safety Car precoce para roubar a dianteira aos McLaren. Venceu e vai para a última corrida a 12 pontos de Lando Norris e quatro na frente de Oscar Piastri.

Max Verstappen (Red Bull) venceu o GP do Qatar de F1 aproveitando da melhor maneira um Safety Car logo à sétima volta. Ao contrário dos homens da McLaren, o neerlandês foi às boxes e com duas paragens obrigatórias nesta corrida, teve uma de ‘borla’ – perdeu muito menos tempo do que o normal – o que fez toda a diferença no final, controlando depois a corrida por completo, enquanto os homens da McLaren tentavam , sem sucesso, recuperar. Foi a sétima vitória da temporada para o neerlandês que vai agora para Abu Dhabi a 12 pontos do líder do campeonato. Não será fácil, mas continua a ser possível o ‘penta’.

Oscar Piastri (McLaren) foi segundo, e com o triunfo de Verstappen caiu para terceiro do campeonato, ficando agora a 16 pontos do seu colega de equipa. Tal como o seu colega de equipa, a McLaren preferiu mantê-los em pista, nada arriscar, o que se provou ser errado. Tal como Lando Norris, o australiano passou a corrida a tentar recuperar, sem sucesso. Terminou a 7.995s de Verstappen.

Carlos Sainz (Williams) foi o terceiro classificado, naquele que é o 29º pódio da carreira do espanhol, segundo esta temporada, conseguindo manter-se na frente de Lando Norris (McLaren) que depois de uma passagem forte sobre os corretores, apanhou um valente susto e acabou por ir às boxes, perdendo duas posições para Carlos Sainz e Kimi Antonelli que teve imensas dificuldades em recuperar, conseguindo apenas passar o jovem da Mercedes quando esteve teve um qualquer problema, já na derradeira volta da corrida. Ainda assim, o italiano garantiu que a Mercedes se aproximasse do segundo lugar no Campeonato de Construtores com o quinto lugar.

Atrás de Antonelli, a Racing Bulls de Isack Hadjar estava a caminho do sexto lugar antes de um furo no pneu dianteiro esquerdo a três voltas do final, o que promoveu George Russell, o piloto da Mercedes que tinha perdido três posições na volta inicial.

O top 10 ficou completo com Fernando Alonso, após uma volta completa de 360 graus do piloto da Aston Martin, Charles Leclerc da Ferrari, o segundo Racing Bulls de Liam Lawson e Yuki Tsunoda (Red Bull).

Alex Albon (Williams) ficou em 11.º lugar, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Franco Colapinto (Alpine).

Esteban Ocon terminou em 15.º lugar, depois de o piloto da Haas ter recebido uma penalização de cinco segundos por uma falsa partida, terminando à frente de Gasly, Lance Stroll (Aston Martin) e Hadjar.

Ollie Bearman abandonou depois de cumprir uma penalização de 10 segundos de stop/go por o seu carro estar em condições inseguras, enquanto a corrida de Hulkenberg terminou na gravilha após a sua colisão com Gasly.

Com estes resultados, Lando Norris soma agora 408 pontos, mais 12 que Max Verstappen, que passou Oscar Piastri, que tem agora 392. Três candidatos ao título em Abu Dhabi separados por 16 pontos. As contas continuam a favorecer Norris, mas os 13 pontos agora perdidos para Verstappen podem fazer-lhe falta na próxima semana.

Filme da corrida

Na partida, grande arranque de Max Verstappen a tentar ir buscar Lando Norris, travou mais tarde e passou o McLaren passando logo a mostrar-se a Piastri que manteve a primeira posição.

Muitas batalhas mais atrás, a tentar ganhar posições no meio daquela grande confusão. Para Piastri, com Verstappen e Norris em luta, afastou-se imediatamente ficando cedo com mais de um segundo de vantagem.

Antonelli subiu uma posição, Sainz duas posições, Alonso duas posições. Hamilton sobe três posições, como bem e vai à procura de uma quarta. O grande perdedor foi Russell, que perdeu três lugares.

Esteban Ocon foi penalizado por falsa partida.

Nico Hulkenberg despistou-se na volta 7 e levou à entrada do Safety Car. O alemão e Pierre Gasly tocaram-se o que levou à saída de pista do Sauber.

Max Verstappen foi à boxe, os McLaren ficam em pista, os dois Mercedes foram à boxe, os dois Ferrari também pararam. Verstappen ficou atrás dos dois McLaren, mas com uma paragem de ‘borla’, pois os dois papaia tinham de fazer duas. Basicamente, Verstappen poupou cerca de 27 segundos com a ida à boxe.

Na volta 12, Piastri liderava com 1,3s de vantagem sobre Norris, que estava 1,9 s à frente de Verstappen. Sainz ultrapassou Antonelli nas boxes, com a Mercedes a reter o seu piloto por breves instantes devido ao tráfego no pit lane. Alonso era sexto, à frente de Hadjar e Russell, com Leclerc e Bearman nos pontos após o acidente de Hulkenberg e Gasly.

Na volta 13, Piastri liderava por 1,6s, enquanto Norris continuava a afastar-se de Verstappen, que tinha que gerir os pneus, sabendo que eles tinham de durar até à volta 32.

Os McLaren estavam a voar, pois tentavam aumentar a diferença para recuperar algum do tempo perdido por não terem entrado nas boxes durante o Safety Car.

Na volta 15, Verstappen estava 6,3 s atrás de Piastri e 4,1s atrás de Norris.

A dúvida nesta altura era o que a McLaren iria fazer. Colocar os pneus macios, acelerar e depois colocar os médios para a última parte da corrida ou colocar os médios e tentar uma parte final curta com os pneus macios.

Na volta 20, Verstappen, como a maioria, tinha de fazer com que os seus pneus durasse 25 voltas. Mas a equipa estava claramente satisfeita com o desgaste dos pneus, pois recebeu ordem para acelerar, pois os seus tempos não estavam a acompanhar os da dupla da McLaren e nesta altura está a cerca de quatro segundos de Norris.

Piastri para na volta 25, cai para quinto, na frente de Alonso. Norris para na volta seguinte e fica também na frente de Alonso, logo atrás do seu colega de equipa. Entretanto, Verstappen liderava a corrida, seguido por Sainz e Antonelli. Os McLaren ficaram a 18 (Piastri) e 22 segundos (Norris) de Verstappen.

Nesta altura todos já tinham rumado às boxes, pelo que a classificação era ‘real’: Verstappen, Sainz, Antonelli, Piastri, Norris.

Na volta 29 Verstappen estava 14,8s à frente de Sainz, 17,7s s à frente de Piastri e 22 s à frente de Norris. O neerlandês precisava de fazer outra paragem nas boxes, mas todos os que estão atrás dele também…

Na volta 30 Piastri passa Antonelli, para terceiro, uma ultrapassagem importante para não perder demasiado tempo atrás do jovem da Mercedes. Lá na frente Verstapen voava no ar limpo.

Verstappen foi às boxes na volta 32, foi a segunda e última paragem de Verstappen que colocou pneus duros numa paragem de 2,5 segundos. Saiu em terceiro, atrás dos McLaren – Piastri voltou à liderança enquanto os restantes entram nas boxes…

Na volta 36, Piastri e Norris precisavam fazer mais uma paragem nas boxes, Piastri terá que parar uma volta antes do seu companheiro de equipa se levassem esses pneus até o limite máximo de 25 voltas.

Logo a seguir, Piastri liderava por seis segundos e Verstappen estava apenas dois segundos atrás de Norris, que quase saiu de pista. Podia ter corrido muito mal.

Na volta 39 Piastri estava à frente de Sainz e Antonelli, pois tinha uma vantagem suficiente para fazer uma paragem nas boxes e voltar à frente. Norris não tinha. Verstappen era quem estava em vantagem, supondo que consiga manter os pneus até ao final.

Na volta 40, Norris estava apenas 22 segundos à frente de Sainz e 26 segundos à frente de Antonelli, pelo que precisava aumentar a vantagem para garantir que, quando fosse às boxes, conseguisse ultrapassar os dois.

Na volta 43 Piastri entra nas boxes para trocar para pneus duros, Norris fica na frente de Verstappen mas logo a seguir vai também ele às boxes, também para pneus duros. Mas a sua paragem é mais lenta – 2,7 s e passam Sainz e Antonelli, sendo que Norris caiu para quinto. Não estava longe mas complica muito as contas do campeonato se não conseguir uma margem maior do que a que tinha, virtualmente, nesta fase da corrida.

Nesta altura, na volta 46, as permutações do campeonato eram: Verstappen somaria 25 pontos, Piastri 18 e Norris apenas 10 pontos. Assim, Norris lideraria o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre Verstappen e 14 sobre Piastri. Claramente, Norris tinha de ultrapassar Sainz e Antonelli, senão terá uma corrida final muito ‘nervosa’.

Na volta Volta 47, Verstappen tinha uma vantagem de 15 segundos sobre Piastri, mais do suficiente para garantir a vitória. Sainz estava 6,8 segundos atrás do piloto da McLaren, Antonelli 2,6 segundos atrás do Williams e Norris mais 3 segundos atrás. No entanto, os McLaren tinham pneus mais novos.

Na volta 50, Norris tentava ultrapassar Antonelli com pneus estão 12 voltas mais novos.

Duas voltas depois, Norris não conseguia passar Antonelli mesmo com DRS. Sainz, Antonelli e Norris, rodam cada vez mais juntos, mas faltavam apenas cinco voltas.

Nesta altura da corrida, esta estava ganha para Verstappen, Piastri não tinha qualquer hipótese de lá chegar, rodava a 12 segundos, mas Norris tinha dois carros na frente que lhe estavam a ‘roubar’ pontos preciosos.

Estava tudo a preparar-se para tudo chegar muito mais equilibrado a Abu Dhabi.

Norris estava com dificuldades no ar sujo, mas ultrapassar Antonelli dar-lhe-ia mais dois pontos, que seriam potencialmente cruciais na luta pelo campeonato.

Verstappen teve sorte com o Safety Car mas a McLaren tinha a opção de fazer uma ou duas paragens nas boxes naquele momento e optou por não o fazer. E foi aí que Verstappen ganhou a corrida.

Norris passou Antonelli na volta 56, devido a algum problema com o McLaren do italiano, mas o piloto da McLAren já não teve tempo para passar Sainz.

FOTO Getty Images/Red Bull Content Pool