GP Qatar F1: Verstappen encurta diferença e mantém McLaren sob pressão
As previsões iniciais para a jornada tripla indicavam Las Vegas como a melhor oportunidade para Verstappen vencer, com vantagem teórica para os McLaren em Qatar e Abu Dhabi.
O holandês confirmou essa expectativa na pista e, com as desclassificações de Norris e Piastri, saiu de Las Vegas a apenas 24 pontos da liderança – menos do que os pontos correspondentes a uma vitória – depois de ter estado 104 pontos atrás antes de Monza, em setembro.
A Red Bull parece ter reencontrado consistência competitiva, garantindo pódios até em fins de semana complicados como México e Brasil. Ainda assim, um simples pódio no Qatar pode não chegar: apesar de ter perdido os 18 pontos de Las Vegas, Lando Norris continua em posição de fechar o campeonato já este domingo. Chega ao Qatar com 24 pontos de vantagem e precisa de aumentar essa margem em dois pontos sobre Verstappen e Piastri (ou apenas um, se vencer a corrida) para ser campeão.
O britânico sabe ainda que um lugar no top 7 na Sprint coloca o destino nas suas mãos: uma vitória no domingo, nesse cenário, garante-lhe o título, mesmo em caso de igualdade pontual, graças à vantagem em número de triunfos e, se necessário, em segundos lugares.
