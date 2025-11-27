GP Qatar F1: último fim de semana Sprint pode ser decisivo
O calendário aproxima-se do fim e, com ele, as últimas oportunidades para somar pontos-extra. Qatar acolhe o derradeiro fim de semana Sprint da época, com oito pontos em jogo para o vencedor de sábado – um bónus que pode influenciar tanto a luta pelo título de pilotos como as contas do Mundial de Construtores.
A Mercedes chega confortável ao segundo lugar, com 40 pontos sobre a Red Bull, e poderá selar essa posição se sair de Losail com pelo menos 44 pontos de margem. Já entre Red Bull e Ferrari o cenário é bem mais apertado, com apenas 13 pontos a separá-las. Cada ponto conquistado na Sprint pode, por isso, pesar no balanço final.
Mais atrás, as batalhas continuam intensas: a Williams defende 31 pontos sobre a Racing Bulls, que por sua vez tem 17 de vantagem face à Haas. A luta mais compacta está no pelotão intermédio, com Haas, Aston Martin e Sauber separados por apenas cinco pontos na disputa pelo sétimo posto. Num fim de semana com duas corridas pontuáveis, um bom (ou mau) sábado pode redefinir o lugar de cada equipa na tabela.
FOTO MPSA
