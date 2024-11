GP Qatar F1/Sprint: McLaren passa a ter 30 pontos de avanço para a Ferrari

Analisando a corrida Sprint e para lá do facto da McLaren ter dominado por completo a corrida deixando sempre a sensação que, pelo menos Lando Norris, poderia ter ‘fugido’ ao pelotão. Oscar Piastri acabou por vencer depois de o seu companheiro de equipa Lando Norris – que liderou a prova durante todas as 19 voltas – ter encostado para deixar passar o seu colega piloto da McLaren no último momento, retribuindo ao australiano a sua anterior troca de posições durante o Sprint em São Paulo.

Depois de arrancar da pole position quando a prova de sábado começou no Circuito Internacional de Lusail, Norris assumiu a liderança desde o início, enquanto Piastri rapidamente passou George Russell, com a luta entre o segundo McLaren e o Mercedes a prolongar-se durante grande parte da corrida de 19 voltas.

Piastri conseguiu manter o segundo lugar durante todo o tempo – antes de se tornar P1 nos últimos segundos, quando Norris se afastou mesmo antes da bandeira axadrezada para permitir a passagem do seu colega de equipa, dando ao jovem de 23 anos mais uma vitória no Qatar Sprint, depois de ter vencido no mesmo evento no ano passado.

Russell teve de se contentar com o terceiro lugar, enquanto Carlos Sainz ficou logo atrás, em quarto, para a Ferrari, à frente do colega de equipa Charles Leclerc, que venceu uma emocionante batalha com Lewis Hamilton.

O sete vezes campeão do mundo ficou em sexto, e Nico Hulkenberg, da Haas, e o Red Bull de Max Verstappen completaram as posições que pagam pontos em sétimo e oitavo, respetivamente.

Voltando a Hamilton, o inglês teve um arranque relâmpago, com o sete vezes campeão do mundo aparentemente ansioso por compensar a sua desilusão após a Qualificação de Sprint, ultrapassando Verstappen e Leclerc para subir para quinto.

Quanto a Verstappen, o Sprint não teve um bom começo para o holandês, que logo caiu para fora dos pontos em P9. Mas os que estavam na luta para pontuar eram Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Hulkenberg e Pierre Gasly. Esta ordem parecia estar a ser ameaçada na volta 4, com Russell a colocar Piastri cada vez mais sob pressão. Russell tentou encontrar um caminho para a curva 1, mas o McLaren conseguiu manter a posição por pouco.

Enquanto isso, as repetições mostraram Verstappen a lutar no início, com o novo campeão mundial relatando sobreviragem no seu Red Bull. O companheiro de equipa Pérez também não teve um bom dia, uma vez que o mexicano se viu a correr na parte de trás após a sua partida ‘sonolenta’ das boxes.

Outro piloto que teve uma largada difícil foi Liam Lawson, que caiu de P10 para P17. Mas o homem da RB conseguiu ganhar uma posição sobre o companheiro de equipa Yuki Tsunoda à medida que as voltas iam passando, colocando-o em P16. Verstappen também estava em movimento, tendo ultrapassado Gasly para o oitavo lugar na Volta 8.

As diferenças entre o pelotão mantiveram-se próximas à medida que o Sprint se aproximava da metade, com Norris a liderar Piastri por apenas oito décimos, enquanto Russell estava a uma distância semelhante do segundo classificado da McLaren – e Sainz seguia-o por menos de um segundo em quarto.

Mais atrás, a aposta de Zhou nos pneus macios não deu resultado, o que levou a Kick Sauber a colocar o piloto chinês na box com pneus médios. Enquanto isso, Hamilton parecia estar a debater-se um pouco depois do seu rápido arranque, com o futuro companheiro de equipa Leclerc perto de si na luta pelo quinto lugar.

Na volta 13, Leclerc não podia esperar mais, e passou Hamilton na Curva 2. Os dois continuaram a correr lado a lado até à curva seguinte, mas foi Leclerc que acabou por levar a melhor.

Russell, tentava novamente apanhar Piastri para a P2 na reta principal, mas o australiano defendeu-se com uma manobra tardia que provocou a ira de Russell mais uma vez. Na frente, Norris relatou problemas com os pneus dianteiros, enquanto Perez rodava na parte de trás do pelotão.

Quando o Sprint entrava nas últimas voltas, Norris liderava Piastri por mais de um segundo – mas Russell ainda estava a uma distância de aproximação deste último.

Com a bandeira axadrezada a aproximar-se, Norris parecia estar a afastar-se do seu companheiro de equipa – antes de se afastar na aproximação à linha de meta para permitir que Piastri passasse por ele e conquistasse a vitória, uma retribuição por Piastri ter feito o mesmo no Sprint de São Paulo para ajudar a candidatura de Norris ao título.

Russell completou o top-três, com Sainz, Leclerc, Hamilton, Hulkenberg e Verstappen a conquistarem os restantes pontos em oferta, do quarto ao oitavo.

O resultado deu à McLaren um impulso na sua luta pelo título de construtores, com a equipa de Woking a liderar agora a Ferrari por 30 pontos.