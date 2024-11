GP Qatar F1/Sprint, Andrea Stella explicou troca na McLaren: “O Lando queria retribuir o favor”

Andrea Stella, Chefe de Equipa McLaren explicou a Ted Kravitz, da Sky Sports F1 as razões para a arriscada troca de ordem dos seus pilotos após a última curva da corrida Sprint do GP do Qatar. “O Lando (Norris) estava muito disposto a retribuir o favor que o Oscar (Piastri) lhe fez no Brasil. Na verdade, queríamos aliviar a pressão sobre o Lando, dizendo no rádio que estávamos felizes por terminar nesta ordem, mas o Lando encontrou a oportunidade de retribuir o favor. Mais uma vez, isto mostra a colaboração, a unidade e a coesão, que é um ponto forte da McLaren na nossa busca pelo campeonato” disse Stella, que explicou o, como apelidou grande trabalho da equipa e dos seus pilotos: “depois de um fim de semana difícil em Las Vegas, foram competitivos, era muito importante que o carro estivesse forte. O Sprint foi interessante. Neste circuito, o pneu novo perde aderência muito rapidamente, por isso tivemos um pequeno défice do ponto de vista dos pneus, que tivemos de gerir no Sprint. Ao mesmo tempo, também tínhamos uma configuração da asa traseira que era boa nas curvas, mas um pouco lenta nas retas.

“Por isso, a corrida exigiu uma certa colaboração entre os nossos dois pilotos, com o Lando a apoiar o Oscar com o DRS, e foi muito bem executada, com uma condução brilhante do Lando.