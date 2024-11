GP Qatar F1: Sergio Pérez vê cada vez mais a vida a andar para trás…

“Foi uma pena” disse Sergio Pérez depois de ter sido mais uma vez eliminado na primeira fase de uma qualificação. Desta vez o ‘culpado’ foi Charles Leclerc…

Sergio Perez sofreu outro abandono prematuro na primeira sessão competitiva do Grande Prémio do Qatar, qualificando-se na 16ª posição para o Sprint de hoje, na sequência de uma disputa em pista com o Ferrari de Charles Leclerc. A série de resultados difíceis do piloto mexicano na qualificação continuou no Circuito Internacional de Lusail, com ele a ser eliminado na SQ1, perdendo a passagem para o top 15 por apenas 0,013s para Alex Albon e Liam Lawson. Depois de garantir um único ponto na última vez em Las Vegas, o piloto de 34 anos explicou que estava determinado a recuperar para as duas últimas corridas, mas os problemas de tráfego com a Ferrari fizeram com que ele melhorasse apenas um pouco em relação ao P18 obtido na primeira sessão de treinos do fim de semana.

“Saímos um pouco tarde”, disse Perez após a Qualificação Sprint. “Tivemos um problema com uma das barras estabilizadoras e, depois, para conseguir a minha última volta, estávamos todos a abrir caminho e depois apareceu o Charles. Estávamos a lutar na Curva 1 e assim por diante, e perdemos alguns décimos, o suficiente para sermos eliminados, infelizmente. Foi uma pena, porque senti que tínhamos progredido muito com o carro para a qualificação. Tínhamos muito mais potencial e é uma pena que tenhamos acabado aqui.”

Acrescentou que a equipa deverá concentrar-se numa melhor qualificação para a corrida de domingo, em vez de lutar num Sprint “muito difícil”, um sentimento que Verstappen repetiu depois de se encontrar a três décimos do ritmo estabelecido pelo pole Lando Norris.