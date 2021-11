GP Qatar, F1, Sergio Perez: “Mudamos a nossa estratégia durante toda a corrida” | AutoSport

Sergio Perez deve ter sentido que a corrida do GP do Qatar tinha o dobro dos adversários, tantas foram as ultrapassagens que teve de realizar. O sábado correu francamente mal, mas o piloto redimiu-se, chegando quase ao pódio depois de ter largado de 11º. “Conseguimos recuperar da qualificação e passamos rapidamente pelo pelotão a partir do 11º lugar, estávamos numa posição muito boa para subir ao pódio, mas infelizmente não resultou. Foi uma corrida muito cansativa, estive sempre a ultrapassar e a forçar o andamento. Mudamos a nossa estratégia durante toda a corrida; em algumas etapas íamos para uma paragem e noutras para duas, mas os pneus de outros pilotos furaram, pelo que tivemos de proteger os nossos para evitar um furo e maximizar a nossa posição no Campeonato de Construtores”, afirmou o piloto após a corrida, acrescentando ainda, que sem o período de Virtual Safety Car talvez conseguisse pressionar Fernando Alonso, que ocupava o terceiro lugar. “Penso que tínhamos o pódio no bolso mas, pela segunda semana de corrida, o Virtual Safety Car custou-nos muito. Não sei se sem isso teríamos apanhado o Fernando, mas teríamos estado perto. É lamentável, mas conseguimos minimizar os danos de sábado e Valtteri não marcou nenhum ponto, o que é um grande benefício para nós. Em última análise, penso que, do ponto de vista da equipa, tivemos de jogar pelo seguro, tendo em mente o campeonato. O lugar em que terminamos hoje é um bom resultado para a equipa e para a longo prazo, só temos de continuar a tentar e melhorar o nosso desempenho nas duas corridas seguintes. Agora estou ansioso pela Arábia Saudita e Abu Dhabi porque vamos dar tudo, temos uma grande oportunidade de chegar ao topo do Campeonato de Construtores”.