GP Qatar, F1: Sergio Perez aponta falta de aderência como razão para 11º lugar | AutoSport

Sergio Perez foi uma das surpresas da qualificação do GP do Qatar e não por bons motivos. O piloto mexicano foi eliminado na Q2, ficando no 11º lugar da grelha para a corrida de amanhã. Perez admitiu, em declarações à Sky Sports, que não teve uma volta de saída limpa e por isso não conseguiu colocar a melhor temperatura nos pneus.

“Mudámos a nossa abordagem com a preparação dos pneus, e provavelmente por isso não chegámos ao topo da qualificação. Não fomos capazes de ter voltas de saída limpas na maior parte das vezes e isso significou que, ao entrar no sector um, tinha pouca aderência. Estivemos na frente todo o fim de semana, por isso não vejo razão para não termos lá estado agora. Vai ser uma corrida complicada amanhã, não vai ser uma corrida fácil, mas vamos dar tudo”.

Apesar de começar no meio do pelotão, pior qualificado do que certamente teria desejado, Perez terá o benefício de pneus novos e livre escolha do composto para o arranque da corrida do primeiro GP do Qatar.