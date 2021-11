GP Qatar, F1: Sebastian Vettel ficou a perder com má partida de Bottas | AutoSport

Sebastian Vettel largou da 10ª posição da grelha para a corrida do GP do Qatar e terminou no mesmo posto. Quem ler só isto, pensa que o piloto alemão da Aston Martin teve uma corrida sem sobressaltos, mas não foi o caso. Vettel perdeu várias posições após a largada, estando a rodar no fundo do pelotão e só com uma estratégia de uma paragem, conseguiu terminar dentro dos pontos.

“Poderíamos ter conquistado mais pontos hoje”, disse Vettel à edição alemã do Motorsport.com, que ficou “preso” atrás do mau arranque de Valtteri Bottas. “Não tinha para onde ir. Os carros à minha frente conseguiram passar por ele e eu era o primeiro da fila atrás dele, tive de tirar o pé do acelerador. Perdi a traseira e tive de abrir o volante, senão teria feito pião. Depois, todos os carros já tinham passado por mim”. Vettel caiu para o 17º lugar e teve de fazer uma corrida de recuperação, terminando no último lugar dos pontos. “Estava praticamente no fundo do pelotão, por isso tentámos ficar fora o máximo de tempo possível, e quando reparámos que podia fazer quase metade do stint com pneus macios, uma única paragem foi a consequência lógica”. Ainda assim, “foi divertido”, disse o piloto. “Foi uma daquelas corridas em que os pneus se aguentavam muito bem e se conseguia forçar o andamento”.