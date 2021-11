GP Qatar F1: Red Bull resolveu os problemas na asa traseira de Max Verstappen | AutoSport

A asa traseira da Red Bull tem dado que falar, especialmente a de Max Verstappen que apresentava uma oscilação no elemento móvel da asa, o que poderia levar a um protesto. Mas a Red Bull resolveu o problema e na qualificação, o carro #33 não teve problemas.

Para evitar mais problemas e protestos, a Red Bull trocou a configuração da asa traseira para uma com mais apoio aerodinâmico:

“É interessante que só a asa do Max tinha esse problema, porque a do Sergio [Pérez] não tinha o problema e tinha o mesmo tipo de asa”, disse Marko à Servus TV. “Mudamos para uma configuração com mais downforce, o que também significa que esta asa já não está a ser utilizada e deve resolver o problema”.

O chefe da equipa Red Bull, Christian Horner, descreveu exatamente o que se estava a passar com a asa traseira durante todo o treino.“Não é o ideal”, explicou Horner à Sky Sports, ao abordar a situação. “Tivemos alguns problemas com o ativador. Vê-se que é a parte do meio, no meio da asa. Depois, uma vez criado aquele movimento de asa, é impossível parar. Tivemos de o reforçar, [o que] não está a ajudar o carro a ir depressa, porque está efectivamente a reduzir o espaço entre os elementos “.