GP Qatar, F1, Ralf Schumacher: “Mercedes é suficientemente rápida e não tem de fazer batota” | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula 1 e agora comentador da Sky, Ralf Schumacher afirmou que a Mercedes tem o melhor carro do pelotão de 2021 e que não precisa de truques, como têm dito os responsáveis da Red Bull.

“Vimos novamente no Qatar que a Mercedes é suficientemente rápida e não tem de fazer batota. Não presumo que qualquer equipa desrespeite de propósito as regras. Se nos aproximarmos do limite, algo pode correr mal e entramos em zonas cinzentas“, afirmou Schumacher à Sky Alemanha, acrescentando que “o Mercedes é atualmente o pacote mais estável”.

Sobre as rondas que faltam para o término do calendário e para as contas do título, Schumacher é da opinião que Max Verstappen em circunstâncias normais “não tem qualquer hipótese”, mesmo fazendo tudo ao seu alcance para conseguir vencer. “Max dá tudo e mostra o quão bom é. Em circunstâncias normais, porém, ele não tem qualquer hipótese. Talvez tenha a sorte que lhe tem faltado até agora. Se ele tivesse tido no início da época, poderia agora ser Campeão do Mundo”.