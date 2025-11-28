GP Qatar F1: Quarta pole-sprint para Oscar Piastri
Numa SQ3 em que uma saída de pista de Max Verstappen (Red Bull) sobre a gravilha depois de ter alargado demasiado uma curva, o deixou sem tempo de ir às boxes o piloto da Red Bull só conseguiu o sexto posto, com Oscar Piastri (McLaren) a fazer a pole para a corrida Sprint, 0.032s na frente de George Russell (Mercedes) com Lando Norris (McLaren) em terceiro a 0.230s da frente.
Fernando Alonso (Aston Martin) confirmou o bom andamento do seu Aston Martin nesta pista e foi quarto na frente de Yuki Tsunoda (Red Bull), que bateu o seu companheiro de equipa, Max Verstappen (Red Bull).
Depois de quase ter sido eliminado na SQ1, Kimi Antonelli (Mercedes) foi sétimo e a fechar o top 10 ficaram Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) e Alex Albon (Williams).
Qualificação Sprint 1: Hamilton eliminado
Lance Stroll, 16º, Liam Lawson, 17º, Lewis Hamilton, 18º, Pierre Gasly 19º e Franco Colapinto, 20º foram os cinco eliminado na SQ1 do GP do Qatar. Alonso alertou: pista em evolução não deixa ninguém seguro. Verstappen recuperou terreno após queixas matinais. McLaren mostrou garra com Norris e Piastri no topo intermédio, mas o meio do pelotão muito equilibrado definiu os primeiros eliminados.
Fernando Alonso assumiu a liderança na primeira fase da qualificação Sprint (SQ1) do GP do Qatar, no Circuito de Lusail, com a pista a ganhar aderência ao anoitecer e a Aston Martin a surpreender pela velocidade do espanhol. Nos pneus médios obrigatórios, Lando Norris marcou o 1m21.621s inicial para o topo, mas Max Verstappen respondeu com 1m22.258s e roxos no primeiro setor a um minuto do fim. Oscar Piastri acabou por roubar o comando, enquanto Alonso, Hadjar e Albon brilharam no meio do pelotão.
Drama na zona de eliminação: Lewis Hamilton caiu para 15.º sem tempo representativo, seguido de Pierre Gasly (18.º), mas Kimi Antonelli subiu a sétimo e eliminou o heptacampeão. Isack Hadjar pediu inspeção ao assoalho após saída dura, escapando da queda; Lance Stroll (16.º), Liam Lawson (17.º) e Franco Colapinto (20.º) foram os eliminados finais. Mercedes atrasou-se, com George Russell e Antonelli sem registo inicial. Leclerc ficou a quase um décimo de Verstappen, mas Hamilton mais de um segundo atrás.
Qualificação Sprint Q2: Norris no topo, Hadjar eliminado no ‘último suspiro’
Dois Sauber, dois HAAS e um Racing Bulls foram os cinco eliminados da SQ2 do GP do Qatar. 11º – Isack Hadjar, 12º – Ollie Bearman, 13º – Gabriel Bortoleto, 14º – Nico Hulkenberg e 15º – Esteban Ocon.
Lando Norris terminou a SQ2 na frente, no Circuito de Lusail, com 1m20.956s nos pneus médios, superando Oscar Piastri por apenas 0,049s numa disputa interna feroz na McLaren. Max Verstappen abriu com 1m21.295s, mas queixou-se de “saltos loucos” no carro, caindo para quarto enquanto George Russell escalava para terceiro.
Charles Leclerc e Yuki Tsunoda seguiram no encalço, com a pista em evolução a premiar saídas rápidas.
Drama no fundo: Kimi Antonelli abortou a sua volta como na SQ1, sem tempo inicial, mas salvou-se subindo a 10º já que no derradeiro instante, quando o tempo de Isack Hadjar foi cancelado por limites de pista. Isso eliminou Hadjar (11.º), Ollie Bearman (12.º), Gabriel Bortoleto (13.º), Nico Hülkenberg (14.º) e Esteban Ocon (15.º). Carlos Sainz e Leclerc ultrapassaram Tsunoda no fecho. McLaren brilhou no topo, mas o meio do pelotão continua muito equilibrado.
Surpresa das grandes: Tsunoda na frente de Verstappen, mesmo que só por 9 milésimos.