GP Qatar F1: Prémio perto da ‘meta’ para a Kick Sauber

Zhou Guanyu marcou os primeiros pontos do ano para a Kick Sauber, com um bom oitavo lugar, deixando claro algum crescimento da equipa em termos de performance. Sem isso, o chinês não teria conseguido chegar onde chegou e até determinado ponto da corrida a equipa teve os dois carros no top 10, Valtteri Bottas acabou por ser passado e a cair para fora dos dez melhores, mas houve claros sinais de melhoria no carro. Para a equipa, estes pontos são como mel na sopa, vêm mesmo a calhar: “Foi um dia importante em Doha para a nossa equipa. O P8 de Zhou é um resultado que significa muito para nós e reflecte o imenso esforço do nosso pessoal em Hinwil, dos que estão aqui na pista e dos nossos acionistas. Foi uma corrida desafiante em que todos os pormenores foram importantes. Zhou conduziu de forma soberba, gerindo bem os pneus e mantendo o controlo, enquanto a nossa mudança de estratégia para prolongar o seu turno e ir à boxe com o Safety Car na volta 35 foi decisiva.

O seu forte ritmo com pneus duros garantiu este importante resultado para ele e para a equipa.

O Valtteri também contribuiu fortemente para o nosso resultado, terminando fora dos pontos em P11.

A sua paragem antecipada permitiu-nos recolher dados cruciais sobre os pneus duros, beneficiando a estratégia de Zhou. Infelizmente, ele foi empurrado por Lawson no reinício, o que causou danos no seu piso e custou-nos, efetivamente, a hipótese de terminar com os dois pilotos nos pontos. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas se continuarmos com esta intensidade, podemos esperar um bom futuro” disse Alessandro Alunni Bravi, representante da Kick Sauber.