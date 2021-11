GP Qatar, F1, Pierre Gasly: Asa dianteira “fraca em comparação com outras” | AutoSport

Pierre Gasly está de novo a ser um dos pilotos mais fortes num fim de semana de Fórmula 1. Ontem conseguiu o quarto melhor tempo da qualificação, mas na sua última tentativa de melhorar o tempo por volta, danificou a asa dianteira do AT02, provocando um furo num pneu, ficando parado na reta da meta e originando bandeiras amarelas no setor. Tudo o problema resultou da passagem num dos corretores do traçado de Losail, que tem feito várias vítimas nos dois primeiros dias do GP do Qatar.

“A qualificação foi espantosa, todo o fim de semana até agora tem sido realmente bom”, afirmou o piloto francês da AlphaTauri ao Motorsport.com. “Esta pista, penso que é também uma das minhas favoritas, apenas a condução, bom equilíbrio do carro, somos realmente capazes de ir até ao limite. Na última volta da Q3, eu estava a melhorar 1,5 décimos, por isso penso que estivemos muito perto de Valtteri, não sei se ele estava a melhorar ou não, mas a nossa volta estava a correr muito bem. Na curva 15, forcei um pouco mais, senti bastante dentro do carro e perdi toda a asa dianteira que rebentou o pneu dianteiro direito. No final do dia fizemos o nosso trabalho, classificamo-nos em quarto lugar atrás das duas equipas de topo e foi até agora um fim de semana impressionante da nossa equipa”.

Gasly admitiu que a asa dianteira parece mais frágil que as mesmas peças dos adversários, já que não exagerou muito na curva onde danificou o componente. “Sabemos que a nossa asa da frente é realmente fraca em comparação com outras. Perdi uma no Bahrein, perdi em Monza, perdi em Sochi por causa dos diferentes corretores, por isso, sim, parece ser realmente frágil. Preciso de o rever exatamente, mas não me pareceu que tenha saído muito largo, mas claramente partiu-se de repente“.