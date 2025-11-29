GP Qatar F1, Oscar Piastri: “Será uma corrida difícil”
Oscar Piastri está definitivamente de volta às boas exibições. Depois de ter sido mais rápido na qualificação para a Sprint, voltou a repetir o feito, agora na qualificação para o GP do Qatar. O piloto da McLaren encontrou a confiança perdida, numa pista mais ao seu gosto. Beneficiou do erro de Lando Norris que não completou a sua segunda volta e amanhã larga da pole e pode aproximar-se do primeiro lugar.
Num fim de semana forte desde início, Piastri reconheceu que a equipa fez poucas mudanças da corrida sprint para a qualificação. Como se diz, “em equipa que ganha, não se mexe”. E foi essa filosofia que a McLaren a aplicou. Mas amanhã há uma corrida muito exigente pela frente:
“Deixamos o carro praticamente igual” disse Piastri no final da qualificação. “Tudo pareceu ótimo durante todo o fim de semana. A equipa fez um ótimo trabalho. Tivemos uma dúvida sobre quais pneus usar porque fiz uma volta rápida com pneus usados na Q2, mas a Q3 foi muito boa com os pneus novos, então estou muito feliz. Com as duas paragens amanhã, vamos forçar o ritmo durante toda a corrida. Será uma corrida difícil. Trabalho duro, mas incrivelmente divertido.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI