GP Qatar F1, Oscar Piastri: “Será uma corrida difícil”

Oscar Piastri está definitivamente de volta às boas exibições. Depois de ter sido mais rápido na qualificação para a Sprint, voltou a repetir o feito, agora na qualificação para o GP do Qatar. O piloto da McLaren encontrou a confiança perdida, numa pista mais ao seu gosto. Beneficiou do erro de Lando Norris que não completou a sua segunda volta e amanhã larga da pole e pode aproximar-se do primeiro lugar.

Num fim de semana forte desde início, Piastri reconheceu que a equipa fez poucas mudanças da corrida sprint para a qualificação. Como se diz, “em equipa que ganha, não se mexe”. E foi essa filosofia que a McLaren a aplicou. Mas amanhã há uma corrida muito exigente pela frente:

“Deixamos o carro praticamente igual” disse Piastri no final da qualificação. “Tudo pareceu ótimo durante todo o fim de semana. A equipa fez um ótimo trabalho. Tivemos uma dúvida sobre quais pneus usar porque fiz uma volta rápida com pneus usados ​​​​na Q2, mas a Q3 foi muito boa com os pneus novos, então estou muito feliz. Com as duas paragens amanhã, vamos forçar o ritmo durante toda a corrida. Será uma corrida difícil. Trabalho duro, mas incrivelmente divertido.”