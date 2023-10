GP Qatar F1, Oscar Piastri: “Foi intenso. Uma grande corrida, estou muito feliz” | AutoSport

Depois de um início de época mais modesto, Oscar Piastri ‘rebentou’ e está agora a fazer jogo igual com Lando Norris. Foi segundo neste Grande Prémio, e apesar de Lando Norris ter chegado à traseira do McLaren do seu colega de equipa quando ainda faltavam 10 voltas para o fim da corrida, a equipa avisou os seus pilotos que as posições não se iriam alterar, um pedido que Norris questionou, mas obedeceu: “Estou muito contente, era este o plano para esta corrida, um ritmo realmente impressionante, sem dúvida a corrida mais difícil que já tive na minha vida. Com as três paragens, foi basicamente a fundo, por isso foram 57 voltas de qualificação. Foi intenso. Uma grande corrida, estou muito feliz”, disse.