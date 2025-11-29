GP Qatar F1, Oscar Piastri: “Fim de semana tem sido bom até agora”
Depois de uma fase negra em que uma conjugação de fatores (menos ritmo, azares e decisões menos felizes) provocaram uma espiral negativa que o retirou da liderança do campeonato, Oscar Piastri regressou ao nível que demonstrou na primeira metade do ano. Rápido, eficiente, fez uma boa gestão da corrida e venceu com facilidade a Sprint.
No final da prova, sem ser muito expansivo, mostrou-se satisfeito com o fim de semana até agora e este triunfo, terá tirado alguma pressão ao #81 que precisava de um bom resultado.
“O fim de semana tem sido bom até agora” disse Piastri. “Tudo correu bem na Sprint, por isso estou feliz com o resultado até agora e só preciso de manter o ritmo. Obviamente, é um circuito muito diferente dos que já corremos, com uma velocidade muito maior e uma aderência muito superior, mas penso que nos últimos dois fins de semana as coisas correram mal, e não foi falta de ritmo. Aqui, tudo correu bem, até agora e o ritmo tem sido forte. É uma pista que gostei no passado e estou a gostar novamente, claramente. Vamos tentar encontrar mais algum ritmo, mas o nosso desempenho base parece bastante forte por aqui, por isso é mais uma questão de ajustes do que de reinventar a roda.”
