GP Qatar F1: Oscar Piastri faz a pole, Norris compromete última volta

Oscar Piastri segue imparável no Qatar, conquistando a pole para o Grande Prémio de amanhã. O piloto da McLaren, com o tempo de 1:19.387, superou o seu colega de equipa, Lando Norris, que não conseguiu completar a última volta, com um erro logo no começo da volta. Parecia que ainda tinha tempo para chegar a tempo de começar outra volta, mas acabou por não chegar a tempo e ficou sem hipótese de responder ao seu colega de equipa.

Max Verstappen ficou com o terceiro tempo, seguido de George Russell e Kimi Antonelli completou o top 5. Isack Hadjar fez o sexto tempo, à frente de Carlos Sainz, Fernando Alonso (com uma boa sessão), Pierre Gasly e Charles Leclerc, que fez o milagre de levar o Ferrari ao top 10, enquanto Lewis Hamilton ficou na Q1, sem ritmo para mais.

O britânico voltou a desiludir, na segunda eliminação consecutiva na Q1, o que mostra as dificuldades do #44.

Amanhã, Piastri larga da pole, mas tem ao seu lado Norris, que terá de tentar chegar ao colega de equipa, sem dar margem para Verstappen atacar. O terceiro lugar nesta corrida e na próxima são suficientes para conquistar o título, mas certamente quererá fazer o melhor possível amanhã.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN QATAR!!! 🤩 What a final lap from the Aussie 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KatpdbT0td — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Q1

Depois da corrida Sprint, os pilotos e equipas tiveram três horas para encontrar soluções e melhorar a performance dos monolugares para a qualificação do GP do Qatar. Oscar Piastri chegava como o principal candidato, depois da pole na Qualificação Sprint e a vitória tranquila na Sprint. Numa pista que oferece poucas oportunidades de ultrapassagem, a qualificação seria fundamental para garantir um bom resultado na corrida.

A grande maioria dos pilotos encaminharam-se para a via das boxes ainda antes das luzes verdes se acenderem. As primeiras voltas foram feitas no segundo 22 e 21 com Oliver Bearman e Isack Hadjar a passarem brevemente pelo topo da tabela, mas faltavam ainda os tempos dos principais candidatos. Oscar Piastri subiu ao primeiro posto, seguido de George Russell, Fernando Alonso, Max Verstappen e Yuki Tsunoda, com Lando Norris a fazer apenas o oitavo tempo, atrás de Kimi Antonelli e Hadjar.

Dos mais rápidos, apenas Alonso começou com pneus novos, com Piastri, Russell, Verstappen (e mesmo Norris) a usarem pneus usados nesta primeira tentativa. A segunda tentativa de Alonso (ainda com os mesmos pneus, deu-lhe o segundo tempo, o que o colocava em boa posição para o resto da sessão). Hadjar, com pneus novos, subiu ao primeiro posto da tabela, seguido de Pierre Gasly, com a pista a evoluir positivamente.

Nesta fase, a seis minutos do fim da Q1, estavam na zona de eliminação Nico Hülkenberg, os dois Williams, Esteban Ocon e Franco Colapinto.

Nas segundas tentativas dos candidatos, Verstappen regressou ao topo da tabela, mas foi destronado de forma clara por Lando Norris, com Piastri a ficar perto do tempo do colega de equipa. Com a evolução da Q1, os Ferrari estavam perigosamente perto da zona de eliminação e estavam em pista nos últimos minutos para garantirem um lugar no top 15.

A Q1 chegou ao fim e Russell roubou o melhor tempo a Norris (1:20.074), seguido de Piastri, Verstappen e Gasly (Antonelli surgiu na quarta posição, mas a sua volta foi anulada). Na zona de eliminação Yuki Tsunoda, Ocon, Hamilton, Lance Stroll e Colapinto.

Q2

Oscar Piastri mantém o ritmo elevado e foi o mais rápido na Q2, com Norris a enfrentar mais um momento de pressão, com a sua primeira volta a ser anulada. Charles Leclerc foi apenas nono, com a Ferrari muito longe das referências. Pierre Gasly é a surpresa desta Q2, garantindo uma vaga na Q3.

Max Verstappen começou com uma volta a meio gás para preparar a sua volta lançada, enquanto Oliver Bearman começava no topo da tabela, com um tempo no segundo 20. Mas a segunda volta lançada de Verstappen já dava um tempo mais perto do esperado, ficando a 0.142 seg. do segundo 19.

Piastri is setting the pace early in Q2 🔥 He's P1 by a margin, nearly half a second faster than Verstappen 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/RMx8MwIyir — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Oscar Piastri, com uma excelente primeira volta, confirmou a entrada no segundo 19, com pneus usados, enquanto Lando Norris (pneus usados) fez o terceiro tempo, mas viu o seu tempo ser apagado por exceder os limites de pista. Charles Leclerc, com pneus novos, não conseguia fazer melhor que o 10º tempo e a Ferrari continuava em apuros.

A cinco minutos do fim, Piastri liderava, seguido de Verstappen, Sainz, Hadjar e Alonso. Na zona de eliminação encontrávamos Liam Lawson, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Leclerc e Norris.

Norris regressou rapidamente à pista com pneus novos para tentar fazer a sua volta rápida e conseguiu o segundo tempo, enquanto Piastri não conseguiu melhorar o seu tempo. No final da sessão, Piastri ficou com o melhor registo (1:19.868), seguido de Norris, Verstappen, Antonelli, Russell, Alonso, Sainz, Gasly, Leclerc e Hadjar.

Eram eliminados na Q2 Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.

Q3

Vários pilotos não se importaram de esperar 2 minutos na via das boxes para ter o melhor lugar em pista. Verstappen foi o primeiro a entrar em pista, seguido de Lando Norris, George Russell e Charles Leclerc.

Verstappen voltou a apostar na estratégia de duas voltas para aquecer os pneus, enquanto Lando Norris tratou de fazer um excelente primeiro tempo (1:19.495). Piastri ficou a 0.035 segundos do tempo do colega de equipa enquanto Verstappen, na sua primeira tentativa, ficou algo afastado dos registos dos McLaren, ficando a quase 0.5 segundos do melhor tempo, sendo inclusive ultrapassado por George Russell. A noite da Ferrari piorou com Leclerc a fazer um pião na sua volta rápida.

⏪ Rewind to that Leclerc spin It was a big one! 😵#F1 #QatarGP pic.twitter.com/hhfGj8VO0N — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Quando os carros estavam em pista, a foram mostradas bandeiras vermelhas para limpar a pista da gravilha e um pedaço de plástico que estava agarrado a um pneu do carro de Sainz que, entretanto, se soltou e ficou na pista. A bandeira vermelha foi breve e, com cinco minutos para o fim e todos os carros nas boxes a ordem era Norris, Piastri, Russell, Verstappen e Hadjar.

We have a slight delay before the final Q3 runs as we wait for a bit of debris to be cleared from the track 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/OUQWNg8d1f — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Os derradeiros minutos da qualificação chegaram e os pilotos regressaram à pista para as últimas voltas. George Russell e Lando Norris foram os primeiros a regressar à pista. Mas as primeiras curvas de Norris não foram as melhores e o #4 levantou o pé, ficando sem tempo para tentar melhorar o seu tempo.

Quem a aproveitou foi Oscar Piastri, que tirou 0,108 seg. ao tempo do colega de equipa, fazendo a pole, com Lando Norris em segundo e Max Verstappen em terceiro. Seguiram-se George Russell. Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly e Charles Leclerc.