GP Qatar F1: O fraco desempenho de Hamilton em qualificação

Enquanto George Russell se qualificou na primeira linha e a 0,1s da pole position em duas ocasiões até agora neste fim de semana, o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton tem tido dificuldades em igualá-lo numa volta.

O sete vezes campeão do mundo disse: “Definitivamente, já não sou rápido” após a Qualificação Sprint, e quando se qualificou meio segundo atrás de Russell, em sexto, no sábado, afirmou que o carro estava bom, mas que estava a ter dificuldades em compreender a diferença no tempo por volta: “É o mesmo que em todas as outras qualificações, não muito bom”, acrescentou. “Sou apenas lento e o mesmo todos os fins de semana. Portanto, sim, o carro pareceu-me relativamente decente. Não, sem problemas, e não há muito mais a dizer.”

Hamilton tem tido uma série de dificuldades incaracterísticas na qualificação ao longo desta época, mas tem recuperado frequentemente com desempenhos de corrida mais fortes. Ainda no fim de semana passado, em Las Vegas, subiu do 10º para o segundo lugar e aproximou-se de Russell na fase final, vencendo o prémio de Piloto do Dia depois de uma bela pilotagem. Uma repetição seria um estímulo bem-vindo para Hamilton – que está a apenas sete dias da sua última corrida com a Mercedes – e ele produz frequentemente os seus melhores desempenhos quando sente que tem um ponto a provar.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino