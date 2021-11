GP Qatar, F1: Novos testes “destinam-se a recolher informações” | AutoSport

Depois de tanta controvérsia sobre as asas traseiras dos monolugares, a FIA decidiu colocar em marcha um novo teste a este componente, que deverá ser realizado em todas as provas que faltam até ao final do calendário. No entanto, e conforme avança a publicação Racefans.net, as asas que não cumprirem os requisitos, poderão não ser excluídas das sessões anteriores ao teste. Ou seja, não deverá ocorrer de novo o que aconteceu a Lewis Hamilton e à Mercedes no Brasil.

A FIA confirmou ao Motorsport.com, que os novos testes, “destinam-se a recolher informações e não fazem parte dos requisitos regulamentares, podendo antes levar à aplicação de novos critérios no futuro. Iremos rever estes testes com o Grupo Técnico”.