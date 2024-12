GP Qatar F1: Nona vitória do ano para Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull RB20Honda RBPT) vence no GP do Qatar, nona vitória do ano, segunda consecutiva após São Paulo, Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi segundo na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes), com a luta pelos Construtores entre a McLaren e a Ferrari a resolver-se em Abu Dhabi.

Para Verstappen, depois de ter sido penalizado e perdido a pole-position, esteve muito forte na corrida e venceu com todo o merecimento.

A corrida foi equilibrada até ao momento que Lando Norris foi penalizado por ter ignorado uma bandeira amarela, foi penalizado com um Stop & Go de 10 segundo e caiu para último, numa altura em que rodava muito perto de Verstappen, o que poderia ter redundado num final de corrida muito interessante na luta pelo triunfo. O que o piloto da McLaren fez na última fase da corrida, de modo a ir buscar o máximo de pontos possível para a sua equipa, que está em luta com a Ferrari pelo Mundial de Construtores, provou que sem a penalização a luta poderia ter sido boa. Mas não foi porque o piloto da McLaren cometeu um erro e pagou por isso.

Numa corrida que teve três Safety Car, e muitos incidentes, e até detritos que causaram furos a Lewis Hamilton e Carlos Sainz, quem aproveitou o erro do piloto da McLaren foi a Ferrari com Charles Leclerc a terminar num segundo lutar que estava muito longe das suas aspirações, ainda que com os Safety Car lhe tenham permitido chegar ao piloto da McLaren tendo também passado Piastri que teve o azar de rumar às boxes pouco antes de um dos Safety Car ter sido despoletado.

Já o seu colega de equipa, Lando Norris, recuperou depois da penalização, de 15º e último, para o 10º lugar. Bem diferente do eventual segundo lugar que tinha praticamente garantido, podendo até ainda lutar pelo triunfo. Cometeu o erro de não ter tirado pé perante a bandeira amarela, e pressiona a sua equipa à chega a Abu Dhabi, na luta com a Ferrari.

George Russell (Mercedes W15) foi quarto e o único Mercedes nos pontos, na frente de Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), que depois de belas lutas, segurou Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) para conquistar um sólido quinto lugar para a Alpine, que com este resultado passou a ter mais cinco pontos que a Haas na luta pelo sexto posto no Mundial de Construtores quando antes desta corrida era a Haas que estava nessa posição.

Carlos Sainz teve de se contentar com o sexto lugar, depois de ter recuperado bem de um furo, com o seu compatriota Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes) a levar para casa pontos para a Aston Martin em sétimo, os primeiros em cinco Grandes Prémios.

Finalmente, pontos para a Kick Sauber! Depois de 22 Grandes Prémios sem pontuar, Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari) terminou em oitavo, marcando os tão esperados primeiros pontos da Kick Sauber na temporada ao conquistar não só um bom oitavo lugar, mas também lhe valeu o prémio de Piloto do Dia.

Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari) foi nono para a Haas, enquanto a recuperação de Norris após a penalização acima mencionada levou-o a conquistar o último ponto em 10º. Valtteri Bottas não conseguiu manter-se nos lugares pontuáveis e terminou com o seu Kick Sauber em 11º, com o antigo colega de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton a ter uma corrida muito má e a terminar em 12º, mostrando-se claramente a precisar de férias e de mudar de ares, porque está uma sombra do piloto que já foi.

A dupla da RB, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, foi 13º e 14º, respetivamente, com Alex Albon a ser o último classificado da Williams, em 15º. Nico Hulkenberg, da Haas, foi um dos cinco pilotos que abandonaram, com o seu Haas a entrar em pião e a ficar encalhado na gravilha, enquanto Sergio Perez também ficou fora da corrida depois de fazer um pião com o seu Red Bull, equipa que deixou de poder alcançar o Mundial de Construtores.

Lance Stroll desistiu cedo, logo no início, depois de ter sofrido danos no seu Aston Martin na sequência de um contacto com Albon na primeira volta. Franco Colapinto e Esteban Ocon também viram as suas corridas terminarem quase antes de terem começado, após o incidente com Nico Hulkenberg logo na primeira curva.

Para a semana, em Abu Dhabi, luta em aberto no Mundial de Construtores com a McLaren a somar 640 pontos face aos 619 da Ferrari. 21 pontos de diferença, pois a Ferrari nesta corrida, apesar de tudo só ganhou três à McLaren.

Na luta pelo sexto lugar dos Construtores, a Alpine pode ter decidido a questão, leva cinco pontos de avanço para Abu Dhabi, mas outra corrida caótica como esta pode abrir oportunidade e os Haas têm sido competitivos ao somarem pontos em sete das últimas oito corridas.

Nos Pilotos, o lugar que interessa está atribuído, mas Leclerc reentrou na corrida pelo vice-campeonato, pois somou este fim de semana 22 pontos face aos nove de Lando Norris. Vai para Abu Dhabi a oito pontos do piloto da McLaren. Para a semana fica tudo resolvido.