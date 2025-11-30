GP Qatar F1: Mercedes ameaça McLaren

Mesmo com Oscar Piastri na frente e Max Verstappen a ameaçar Lando Norris pelo segundo posto, o terceiro lugar bastaria a Norris para rumar a Abu Dhabi com 12 pontos de liderança sobre o companheiro e 22 sobre Verstappen, mantendo-se o principal favorito à conquista do título de pilotos.

Mas a McLaren, carro mais rápido em Lusail, pode ver portas abertas pela dificuldade em ultrapassar – a curva 1 será crucial para posição de pista, e aí já sabemos como vai ser o “tudo ou nada” do piloto da Red Bull.

Mas se tudo correr normalmente na primeira curva é a Mercedes que surge como o maior perigo: George Russell brilhou na Sprint, qualificou-se e terminou em segundo (à frente de Norris) e larga hoje, domingo em quarto. Kimi Antonelli garantiu o quinto posto na qualificação, e está logo atrás, pelo que não é só com Verstappen que os McLaren têm de se preocupar, mas também com os dois Mercedes sendo que a juntar a isto há duas paragens nas boxes com potencial para alterar posições.​

Já a Ferrari afunda-se no fim de semana com Charles Leclerc em 10º e Lewis Hamilton em 18º, dando margem à Mercedes para atacar sem ‘travões’.