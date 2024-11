GP Qatar F1: McLaren forte, Ferrari perto…

Analisando o que foi a primeira qualificação do fim de semana, para a corrida sprint que se realiza às 14h00, foi claramente a McLaren a brilhar no desempenho, demonstrando uma performance impressionante no circuito de Lusail. Lando Norris liderou todas as três fases da qualificação Sprint, evidenciando o excelente desempenho do carro em zonas de média velocidade, uma característica marcante do traçado de Lusail. Embora a Ferrari esteja próxima no ritmo de corrida, a McLaren tem uma clara vantagem em voltas rápidas, consolidando a sua posição como favorita para as posições de destaque na grelha.

George Russell surpreendeu ao conquistar a segunda posição na grelha, dividindo os pilotos da McLaren. Apesar do ritmo de corrida da Mercedes ser apenas, aparentemente, o quarto mais rápido, atrás de McLaren, Ferrari e Red Bull, o piloto britânico pode beneficiar da sua vantagem em velocidade em reta para procurar ultrapassagens durante a corrida, sendo a única questão se roda suficientemente perto para o conseguir.

Por outro lado, a Red Bull enfrentou problemas tanto em ritmo de qualificação quanto no ritmo de corrida. Max Verstappen e Sergio Pérez não conseguiram acompanhar o desempenho das restantes equipas de ponta, o que pode agravar a situação da Red Bull no campeonato de construtores. As esperanças de título da Red Bull parecem cada vez mais distantes, mas temos que esperar o que resulta da corrida de hoje, porque de Max Verstappen espera-se tudo.

A luta pelo sexto lugar no campeonato de construtores está acirrada entre a Alpine, Haas e AlphaTauri. Pierre Gasly destacou-se ao superar Nico Hülkenberg e Liam Lawson na qualificação. A Alpine mostrou evolução graças às recentes atualizações no seu carro, o que pode ser um diferencial na luta por pontos importantes nesta fase decisiva da época.

Ao contrário de Russell, Lewis Hamilton enfrentou dificuldades e terminou apenas na sétima posição na qualificação, um desempenho abaixo das expectativas. Já a Ferrari precisa de melhorar o seu ritmo em voltas rápidas para competir mais diretamente com a McLaren. Aston Martin e Williams demonstraram progressos, enquanto a Sauber continua a enfrentar grandes desafios para acompanhar a restante grellha.