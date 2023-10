GP Qatar F1, Max Verstappen: “os McLaren estiveram rápidos, tive que forçar o andamento” | AutoSport

Depois de se ter sagrado tricampeão do Mundo de F1 no sábado, Max Verstappen festejou hoje da melhor forma ao vencer o Grande Prémio do Qatar. Arrancou bem, não vacilou na primeira volta, e depois foi somente controlar quase confortavelmente a sua liderança, com os McLaren não muito longe, mas ficando sempre a sensação que andaria mais se fosse necessário. Foi a sua 14ª vitória da temporada: “O que fez a corrida foi o meu primeiro stint, depois disso consegui gerir o meu ritmo, garantindo que os pneus estavam numa boa janela de utilização, mas os McLaren estiveram rápidos, hoje, tive que forçar o andamento, foi uma corrida dura. Agora vou tomar um banho, estou todo suado, mas depois vamos desfrutar um pouco, mas ainda faltam algumas corridas que quero ganhar”, disse.