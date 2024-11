GP Qatar F1: Max Verstappen: “Não estava à espera disto”

Max Verstappen assegurou a sua primeira pole desde o GP da Áustria de Fórmula 1 e também ele se mostrou surpreendido pela posição alcançada: “É uma loucura! Não estava à espera disto. A equipa está de parabéns por me ter dado um carro que se sente um pouco mais ligado e, quando assim é podemos forçar mais e sentimo-nos muito melhor na qualificação. Mudámos algumas coisas no carro, mas nunca pensei que o desempenho mudasse tanto, por isso é promissor. Espero que se mantenha amanhã na corrida. Senti-me muito mais estável durante uma volta e é exatamente disso que precisamos. Estou muito contente por estar na pole. Já lá vai algum tempo”, disse, mostrando-se confiante para a corrida: “Vai ser difícil do ponto de vista físico e dos pneus, a frente esquerda aqui é muito consumida, é uma questão de gerir isso amanhã, mas espero que com a configuração que temos no carro seja um pouco melhor. Está tudo muito próximo. No Sprint, vimos que a Mercedes, a McLaren e a Ferrari eram todas rápidas e agora parece que estamos nessa ‘mistura’.”