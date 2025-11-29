GP Qatar F1, Max Verstappen: “Fiquei mais satisfeito, mas ainda há limitações”

Max Verstappen saiu da qualificação no Qatar com sensações mistas, entre uma ligeira melhoria face às sessões anteriores e a consciência de que a Red Bull continua longe do nível desejado. O campeão em título garantiu o terceiro lugar na grelha, posição que considera abrir alguma margem de manobra estratégica, mas deixou claro que o fim de semana está a ser mais difícil do que esperava.

O neerlandês sublinhou que o equilíbrio do carro ainda não lhe permite atacar os limites como gostaria, sobretudo numa pista onde as ultrapassagens são complicadas e a posição em pista assume um peso decisivo. Apesar disso, vê o terceiro posto como uma oportunidade para minimizar danos, somar pontos importantes e, se possível, pressionar a McLaren na fase inicial da corrida. Verstappen admite que o cenário não é ideal, mas mantém a esperança de que algum trabalho de afinação até à partida possa tornar o RB mais competitivo em ritmo de corrida.

“Esta qualificação foi um bocadinho melhor. Ainda estávamos bastante longe. Fiquei mais satisfeito, mas ainda há limitações que não nos permitem forçar mais. Mas, pelo menos, estamos em terceiro e isso cria melhores oportunidades. Sabemos que aqui é bastante difícil ultrapassar. Realisticamente, este fim de semana está a ser um pouco duro. Não é exatamente aquilo que eu queria até agora, mas veremos o que conseguimos fazer amanhã.”