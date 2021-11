GP Qatar F1: Max Verstappen convocado pelos comissários | AutoSport

Max Verstappen foi convocado pelos comissários no Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1 depois de alegadamente ignorar duplas bandeiras amarelas na sua última volta de qualificação.

No entanto, não é claro se o incidente tinha desencadeado bandeiras amarelas no race control – que depois daria o aviso no volante de Verstappen. Assim, se ficar provado que Verstappen não respeitou a mostragem de bandeiras amarelas, o piloto Red Bull pode estar em apuros.

As notas do evento pode ler-se: “Qualquer piloto que passe por um sector com bandeiras amarelas deve reduzir significativamente a velocidade e estar preparado para mudar de direcção ou parar. Para que os comissários se certifiquem de que tal condutor cumpriu estes requisitos, deve ficar claro que não tentou estabelecer um tempo significativo, para fins práticos qualquer piloto num sector com duplas amarelas terá esse tempo de volta eliminado”.

De recordar que Lewis Hamilton foi penalizado na Áustri (2020)a por não ter levantado o pé numa zona onde se mostravam bandeiras amarelas, sendo que, ironicamente, foi o incidente que a Mercedes usou na defesa do seu argumento para que os Comissários revissem o incidente do Brasil entre o piloto britânico e Verstappen. O piloto irá falar com os comissários amanhã. Se Verstappen for considerado culpado de ignorar as bandeiras, poderá, tal como Hamilton perder o tempo da última volta e poderia também enfrentar uma penalização na grelha, por razões de segurança.

Também Valtteri Bottas poderá ter passado na zona de duplas amarelas sem levantar o pé, o que pode levar o finlandês a visitar também os comissários.