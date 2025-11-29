GP Qatar F1: Lewis Hamilton volta a ser eliminado na Q1

Segunda eliminação consecutiva de Lewis Hamilton na Q1, com o pesadelo a adensar-se para o heptacampeão da Ferrari. No topo da tabela, muito equilíbrio, com George Russell a ficar com o melhor tempo, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. O top 3 coube em 0.160 seg.

Depois da corrida Sprint, os pilotos e equipas tiveram três horas para encontrar soluções e melhorar a performance dos monolugares para a qualificação do GP do Qatar. Oscar Piastri chegava como o principal candidato, depois da pole na Qualificação Sprint e a vitória tranquila na Sprint. Numa pista que oferece poucas oportunidades de ultrapassagem, a qualificação seria fundamental para garantir um bom resultado na corrida.

A grande maioria dos pilotos encaminharam-se para a via das boxes ainda antes das luzes verdes se acenderem. As primeiras voltas foram feitas no segundo 22 e 21 com Oliver Bearman e Isack Hadjar a passarem brevemente pelo topo da tabela, mas faltavam ainda os tempos dos principais candidatos. Oscar Piastri subiu ao primeiro posto, seguido de George Russell, Fernando Alonso, Max Verstappen e Yuki Tsunoda, com Lando Norris a fazer apenas o oitavo tempo, atrás de Kimi Antonelli e Hadjar.

Dos mais rápidos, apenas Alonso começou com pneus novos, com Piastri, Russell, Verstappen (e mesmo Norris) a usarem pneus usados nesta primeira tentativa. A segunda tentativa de Alonso (ainda com os mesmos pneus, deu-lhe o segundo tempo, o que o colocava em boa posição para o resto da sessão). Hadjar, com pneus novos, subiu ao primeiro posto da tabela, seguido de Pierre Gasly, com a pista a evoluir positivamente.

Nesta fase, a seis minutos do fim da Q1, estavam na zona de eliminação Nico Hülkenberg, os dois Williams, Esteban Ocon e Franco Colapinto.

Nas segundas tentativas dos candidatos, Verstappen regressou ao topo da tabela, mas foi destronado de forma clara por Lando Norris, com Piastri a ficar perto do tempo do colega de equipa. Com a evolução da Q1, os Ferrari estavam perigosamente perto da zona de eliminação e estavam em pista nos últimos minutos para garantirem um lugar no top 15.

A Q1 chegou ao fim e Russell roubou o melhor tempo a Norris (1:20.074), seguido de Piastri, Verstappen e Gasly (Antonelli surgiu na quarta posição, mas a sua volta foi anulada). Na zona de eliminação Yuki Tsunoda, Ocon, Hamilton, Lance Stroll e Colapinto.