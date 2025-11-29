GP Qatar F1: Lewis Hamilton volta a ser eliminado na Q1
Segunda eliminação consecutiva de Lewis Hamilton na Q1, com o pesadelo a adensar-se para o heptacampeão da Ferrari. No topo da tabela, muito equilíbrio, com George Russell a ficar com o melhor tempo, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. O top 3 coube em 0.160 seg.
Depois da corrida Sprint, os pilotos e equipas tiveram três horas para encontrar soluções e melhorar a performance dos monolugares para a qualificação do GP do Qatar. Oscar Piastri chegava como o principal candidato, depois da pole na Qualificação Sprint e a vitória tranquila na Sprint. Numa pista que oferece poucas oportunidades de ultrapassagem, a qualificação seria fundamental para garantir um bom resultado na corrida.
A grande maioria dos pilotos encaminharam-se para a via das boxes ainda antes das luzes verdes se acenderem. As primeiras voltas foram feitas no segundo 22 e 21 com Oliver Bearman e Isack Hadjar a passarem brevemente pelo topo da tabela, mas faltavam ainda os tempos dos principais candidatos. Oscar Piastri subiu ao primeiro posto, seguido de George Russell, Fernando Alonso, Max Verstappen e Yuki Tsunoda, com Lando Norris a fazer apenas o oitavo tempo, atrás de Kimi Antonelli e Hadjar.
Dos mais rápidos, apenas Alonso começou com pneus novos, com Piastri, Russell, Verstappen (e mesmo Norris) a usarem pneus usados nesta primeira tentativa. A segunda tentativa de Alonso (ainda com os mesmos pneus, deu-lhe o segundo tempo, o que o colocava em boa posição para o resto da sessão). Hadjar, com pneus novos, subiu ao primeiro posto da tabela, seguido de Pierre Gasly, com a pista a evoluir positivamente.
Nesta fase, a seis minutos do fim da Q1, estavam na zona de eliminação Nico Hülkenberg, os dois Williams, Esteban Ocon e Franco Colapinto.
❌ ELIMINATED IN Q1 ❌
Tsunoda
Ocon
Hamilton
Stroll
Colapinto#F1 #QatarGP pic.twitter.com/e7tdSnK0Y3
— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
Nas segundas tentativas dos candidatos, Verstappen regressou ao topo da tabela, mas foi destronado de forma clara por Lando Norris, com Piastri a ficar perto do tempo do colega de equipa. Com a evolução da Q1, os Ferrari estavam perigosamente perto da zona de eliminação e estavam em pista nos últimos minutos para garantirem um lugar no top 15.
A Q1 chegou ao fim e Russell roubou o melhor tempo a Norris (1:20.074), seguido de Piastri, Verstappen e Gasly (Antonelli surgiu na quarta posição, mas a sua volta foi anulada). Na zona de eliminação Yuki Tsunoda, Ocon, Hamilton, Lance Stroll e Colapinto.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI