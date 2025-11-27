GP Qatar F1: Lewis Hamilton persegue 1º pódio pela Ferrari num ano atípico

Num contraste marcante com a força demonstrada pela Ferrari há um ano, a equipa de Maranello corre o risco de terminar a temporada sem qualquer vitória, algo que não acontecia desde 2021.

Para Lewis Hamilton, a época tem sido igualmente amarga: pode completar, pela primeira vez na carreira, um campeonato inteiro sem subir ao pódio numa corrida de domingo.

Apesar de ter somado três quartos lugares, uma vitória na Sprint da China e um terceiro lugar na Sprint de Miami, o sete vezes campeão do mundo ainda não ergueu um troféu numa corrida principal de um Grande Prémio com a Ferrari.

O 10.º posto em Las Vegas – convertido em 8.º após penalizações alheias – foi particularmente duro, levando-o a classificar este como o “pior ano de sempre” à entrada para as duas últimas rondas.

O balanço da época mostra momentos de grande rapidez, mas raramente Hamilton e a equipa conseguiram juntar execução perfeita de sexta a domingo, sobretudo quando o carro parecia mais competitivo.

Ainda assim, o histórico recente oferece algum consolo: em 2024, a Ferrari foi segunda classificada tanto no Qatar como em Abu Dhabi, terminando a menos de seis segundos do vencedor em ambas as provas.

Com as dificuldades em piso molhado apontadas por Charles Leclerc em Las Vegas, o facto de as duas últimas corridas se disputarem em condições quentes e secas pode ser a derradeira oportunidade para salvar um pódio e encerrar o ano com outro ânimo.