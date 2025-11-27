GP Qatar F1: Lewis Hamilton persegue 1º pódio pela Ferrari num ano atípico
Num contraste marcante com a força demonstrada pela Ferrari há um ano, a equipa de Maranello corre o risco de terminar a temporada sem qualquer vitória, algo que não acontecia desde 2021.
Para Lewis Hamilton, a época tem sido igualmente amarga: pode completar, pela primeira vez na carreira, um campeonato inteiro sem subir ao pódio numa corrida de domingo.
Apesar de ter somado três quartos lugares, uma vitória na Sprint da China e um terceiro lugar na Sprint de Miami, o sete vezes campeão do mundo ainda não ergueu um troféu numa corrida principal de um Grande Prémio com a Ferrari.
O 10.º posto em Las Vegas – convertido em 8.º após penalizações alheias – foi particularmente duro, levando-o a classificar este como o “pior ano de sempre” à entrada para as duas últimas rondas.
O balanço da época mostra momentos de grande rapidez, mas raramente Hamilton e a equipa conseguiram juntar execução perfeita de sexta a domingo, sobretudo quando o carro parecia mais competitivo.
Ainda assim, o histórico recente oferece algum consolo: em 2024, a Ferrari foi segunda classificada tanto no Qatar como em Abu Dhabi, terminando a menos de seis segundos do vencedor em ambas as provas.
Com as dificuldades em piso molhado apontadas por Charles Leclerc em Las Vegas, o facto de as duas últimas corridas se disputarem em condições quentes e secas pode ser a derradeira oportunidade para salvar um pódio e encerrar o ano com outro ânimo.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI