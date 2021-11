GP Qatar, F1, Laurent Rossi: o objetivo é “cimentar a quinta posição” | AutoSport

Os dois pilotos da Alpine terminaram o GP do Qatar com bons resultados (terceiro lugar de Fernando Alonso, quinto posto de Esteban Ocon), ajudando a equipa a conquistar 25 pontos, a mesma soma da Mercedes e apenas menos 6 pontos que a Red Bull. Para o CEO da Alpine, Laurent Rossi, este foi um resultado fantástico.

“Que fantástico resultado de equipa. Em primeiro lugar, um enorme parabéns ao Fernando pelo seu pódio. É o seu primeiro desde que regressou à equipa e, devo dizer, após a época que teve, merece. Sabíamos que hoje surgiria uma grande oportunidade com as penalizações na pré-corrida para alguns carros à nossa volta na grelha, o que nos impeliu para uma grande posição de partida. A partir daí, cabia-lhe disputar a contenda, para a equipa executar a estratégia certa, fazer as chamadas na altura certa e para efetuar a paragem perfeita nas boxes. Todos estes elementos foram perfeitos e o resultado final é merecido: a nossa segunda visita ao pódio da época”, explicou o homem forte da estrutura. Rossi não esqueceu o resultado de Ocon e acrescentou que o objetivo é cimentar a posição no campeonato de construtores. “Não devemos esquecer a igualmente brilhante campanha de Esteban para terminar hoje em quinto lugar. Teve também um excelente início, o que o colocou numa excelente posição para marcar pontos. Beneficiou de outros carros com duas paragens, mas ainda assim manteve a calma com outros a pararem mais tarde para somar uns muito valiosos dez pontos. Com os pontos de hoje, estendemos a nossa vantagem para a AlphaTauri, no quinto lugar, para 25 pontos, faltando duas rondas. Embora esta seja uma vantagem saudável, não nos vamos afastar muito de nós próprios. Temos duas corridas pela frente e, como vimos, tudo pode acontecer na Fórmula 1. O nosso objetivo é manter os nossos desempenhos consistentes como até agora – pontuando em 18 das 20 corridas – a fim de cimentar a quinta posição até ao final do ano”.