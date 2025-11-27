GP Qatar F1: Lando Norris pode sagrar-se já campeão

Lando Norris mantém a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025, mesmo após a desqualificação dupla da McLaren no GP de Las Vegas, que o reduziu para uma vantagem de 24 pontos sobre Oscar Piastri e Max Verstappen. O piloto britânico mostrou-se resiliente, garantindo que a situação não alterou a sua determinação ou a da equipa para conquistar o seu primeiro título mundial.

Apesar da frustração provocada pela exclusão dos resultados de Las Vegas, Norris mantém uma atitude positiva e focada. Considera que não foi uma surpresa e que o esforço da equipa não foi em vão, realçando que está ansioso para a próxima corrida no Catar, onde ambiciona somar pontos cruciais para o campeonato.

Para assegurar o título já no GP do Qatar, no Circuito Internacional de Lusail, Norris necessita apenas de superar os seus rivais por dois pontos durante o fim de semana—incluindo a corrida sprint do sábado e a prova principal do domingo. A McLaren já anunciou ajustes nos carros, especialmente na altura do chassis, para evitar problemas semelhantes e antecipa ganhos ao nível da velocidade no traçado qatari.

O britânico reforçou que vai continuar a concentrar-se em maximizar seu desempenho, dando importância especial à qualificação e às corridas, sem pensar demais nas complicações externas. Mencionou que o favorito para o título deve focar-se em fazer o seu trabalho da melhor forma, passo a passo, e que o desejo de vencer só aumentou depois da disputa em Las Vegas.

Norris reconheceu ainda a ameaça representada por Verstappen, que teve uma recuperação impressionante na temporada, e de Piastri, seu colega de equipa. O tetracampeão da Red Bull tem dominado as últimas corridas, tornando a luta pelo título mais intensa e imprevisível. As expectativas para o GP do Catar incluem uma competição muito renhida, com todos os pilotos a cruzar estratégias para alcançar a vitória e a possível consagração de Norris ainda antes da última prova, em Abu Dhabi.