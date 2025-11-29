GP Qatar F1, Lando Norris: “Oscar Piastri fez uma boa volta”

Lando Norris saiu da qualificação no Qatar com um misto de resignação e algum otimismo. O britânico da McLaren viu escapar-lhe a possibilidade de fazer a pole, acabando por abortar a volta que poderia valer o primeiro lugar. Ainda assim, garantiu o segundo lugar na grelha, mantendo-se como principal ameaça ao seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, para a corrida de domingo.

No rescaldo da sessão, Norris não procurou desculpas:

“Não sei, tive um pouco de subviragem e ia sair de pista, então tive que abortar a volta. Foi uma pena, mas é assim que as coisas são. O Oscar fez uma boa volta, pilotou muito bem e tem estado bem durante todo o fim de semana. Não há do que reclamar, apenas não fiz a volta e ainda estou em segundo lugar para amanhã.”

Questionado sobre a ameaça vinda de trás, com Max Verstappen no terceiro posto, Norris mostrou prudência, mas também confiança no ritmo da McLaren. Admitiu que as primeiras voltas serão sempre um momento de maior vulnerabilidade, com oportunidades abertas para quem arriscar mais na partida.

“Nunca se sabe. As primeiras voltas são sempre oportunidades para todos, mas depois disso acho que provavelmente será bastante simples para todos também.”