GP Qatar F1, Lando Norris: “Nem vi o Max”
Lando Norris cumpriu a primeira parte do plano para este fim de semana. Pontuar na Sprint e ganhar pontos um rival direto, neste caso, Max Verstappen. O britânico tem o título de pilotos perto, mas precisa de pontuar e de ganhar pontos aos rivais, incluindo o seu colega de equipa que venceu a Sprint e ainda está na luta.
No rescaldo da Sprint, Norris afirmou que nunca se interessou com a pressão de Verstappen, referindo que se focou sempre na frente, em George Russell. Reconheceu também que a corrida de amanhã vai ser longa e dura, com poucas oportunidades de ultrapassagens e com a Mercedes a destacar-se. Por isso, a qualificação de mais logo será fundamental para um bom resultado:
“Na verdade, nem o vi (Max), só vi o George à frente. Tentei ultrapassá-lo. Ficámos muito próximos no arranque, mas foi bom. Não vi o que aconteceu atrás. Foi um stint longo, senti que estava a forçar bastante, por isso vai ser uma corrida difícil amanhã. Não é fácil ultrapassar aqui, é muito difícil, por isso tudo se resume à classificação. O George quase conquistou a pole. Ele está a mostrar que a Mercedes é rápida e está a fazer um grande trabalho, por isso acho que será uma disputa renhida. Não creio que seja fácil. A equipa também nos deu um carro muito bom mais uma vez, como sempre fizeram este ano. Ele está rápido. É uma volta incrível aqui na qualificação, por isso estou ansioso pela corrida.”
Pity
29 Novembro, 2025 at 17:22
CARTA ABERTA AOS PROPRIETÁRIOS DO AUTOSPORT
É inadmissível o que se está a passar com o Autosport. Já não bastava a lentidão e termos de fazer alguns passos para que os comentários entrem, agora é quase impossível fazer login. Não sei quantas vezes já tive de fazer login hoje, além de precisar de dezenas de tentativas para o conseguir.
A continuarem assim, o Autosport não vai durar muito, pois as pessoas perdem a paciência. Pela minha parte, se esta situação se mantiver, não renovarei a minha assinatura. Se é só para ler os artigos, para quê assinar?
Os assinantes do Autosport merecem uma justificação dos responsáveis.
Pity
29 Novembro, 2025 at 17:38
Felizmente que as corridas no Qatar são a horas decentes, se fossem à hora de Las Vegas, adormecia. Falam do Mónaco, pista citadina e estreita, mas Losail é igualmente má, a diferença é que esta tem limites de pista. A pista pode ser muito boa para corridas de motos, mas não serve para a F1, nem para a F2, como se viu hoje. Não aconteceu nada, além do Max ter ganho duas posições, o que já era esperado, visto quem eram os dois à sua frente.
Esperemos que a questão dos pneus dê alguma emoção.