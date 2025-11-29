GP Qatar F1, Lando Norris: “Nem vi o Max”

Lando Norris cumpriu a primeira parte do plano para este fim de semana. Pontuar na Sprint e ganhar pontos um rival direto, neste caso, Max Verstappen. O britânico tem o título de pilotos perto, mas precisa de pontuar e de ganhar pontos aos rivais, incluindo o seu colega de equipa que venceu a Sprint e ainda está na luta.

No rescaldo da Sprint, Norris afirmou que nunca se interessou com a pressão de Verstappen, referindo que se focou sempre na frente, em George Russell. Reconheceu também que a corrida de amanhã vai ser longa e dura, com poucas oportunidades de ultrapassagens e com a Mercedes a destacar-se. Por isso, a qualificação de mais logo será fundamental para um bom resultado:

“Na verdade, nem o vi (Max), só vi o George à frente. Tentei ultrapassá-lo. Ficámos muito próximos no arranque, mas foi bom. Não vi o que aconteceu atrás. Foi um stint longo, senti que estava a forçar bastante, por isso vai ser uma corrida difícil amanhã. Não é fácil ultrapassar aqui, é muito difícil, por isso tudo se resume à classificação. O George quase conquistou a pole. Ele está a mostrar que a Mercedes é rápida e está a fazer um grande trabalho, por isso acho que será uma disputa renhida. Não creio que seja fácil. A equipa também nos deu um carro muito bom mais uma vez, como sempre fizeram este ano. Ele está rápido. É uma volta incrível aqui na qualificação, por isso estou ansioso pela corrida.”