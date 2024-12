GP Qatar F1: Lando Norris: “Deixei a equipa ficar mal…”

Lando Norris lamentou-se na Sky Sports F1 do erro que cometeu ao não desacelerar sob bandeiras amarela, tendo sido penalizado num Stop & Go de 10 segundos por isso. Tendo em conta o facto do plantel estarm uito junto devido aos Safety Car, caiu para último e apesar de ter recuperado para 10º os pontos para a McLaren foram muito diferentes do que poderiam ter sido: “Honestamente, não sei o que fiz de errado, neste momento. Aparentemente, não abrandei com a bandeira amarela. Não sou um idiota, se soubesse que havia uma amarela, teria abrandado.

“Não sei se me esqueci, ou se fui burro, mas a regra é que se não abrandares sob o amarelo, é essa a penalização, por isso é uma penalização justa” começou por dizer Norris que está convencido que teria algo a dizer na luta pelo triunfo: “Tinha ar limpo no final, mas é claro que foi uma oportunidade perdida. Isso é bastante óbvio. A equipa deu-me um excelente carro hoje, por isso estou grato, mas desapontado por não lhes ter dado os pontos que mereciam. Por isso, tornei o trabalho da equipa muito mais difícil do que era necessário. A equipa está a fazer um excelente trabalho, mas eu desiludi-os”.

FOTO MPSA/PHilippe Nanchino