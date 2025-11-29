GP Qatar F1, horários, sábado, Sprint-14h00, Qualificação-18h00

O Grande Prémio do Qatar é a penúltima corrida da época e a última com o formato Sprint, disputado em Lusail uma semana depois de Las Vegas, ligando dois circuitos separados por cerca de 13 000 quilómetros e três fins de semana noturnos consecutivos com Abu Dhabi. As três provas realizam-se à noite, mas o Qatar apresenta condições climatéricas muito diferentes de Las Vegas, com calor e humidade semelhantes aos de Singapura, tornando o cockpit particularmente exigente para os pilotos.

Exigência técnica e… térmica

O Lusail International Circuit foi originalmente concebido para motociclismo, algo visível no traçado rápido e fluido, com 16 curvas – dez para a direita – e uma reta principal com mais de um quilómetro, num cenário desértico onde a areia pode afetar a aderência, mitigada por zonas de relva artificial em redor da pista. A elevada exigência sobre os pneus levou à introdução de uma medida excecional que limita o número de voltas por jogo de pneus, obrigando a pelo menos duas paragens nas boxes durante a corrida e condicionando de forma decisiva a estratégia. Apesar de a prova se disputar de noite, a combinação de calor residual e forte humidade tem levado, em anos anteriores, alguns pilotos a sentirem-se indispostos no final do Grande Prémio, enquanto a temperatura da pista pode favorecer o aparecimento de graining, mesmo com gamas de compostos mais resistentes.

As estatísticas – Red Bull em vantagem

Em 2025, o Qatar recebe o seu quarto Grande Prémio de Fórmula 1, depois das edições de 2021, 2023 e 2024. Max Verstappen é o piloto mais bem-sucedido em Lusail, com duas vitórias consecutivas que também fazem da Red Bull a equipa com mais triunfos no traçado, tendo ainda assinado duas das três voltas mais rápidas em corrida, embora só tenha partido da pole position uma vez. Em 2021, ano de estreia da prova, Lewis Hamilton venceu a partir da pole pela Mercedes, num circuito que continua a combinar características de MotoGP com exigências extremas para carros, pilotos e pneus.

Os pneus escolhidos

Foram escolhidos para Doha os três compostos mais duros da gama Pirelli – C1, C2 e C3 –, considerados a opção lógica num circuito que submete os pneus a níveis de energia semelhantes aos de Suzuka e que, até agora, só utilizou esta combinação no Grande Prémio do Qatar. Este trio já foi usado três vezes em 2025, na fase inicial da temporada, no Japão, no Bahrein e em Espanha, refletindo o elevado nível de carga lateral e térmica que Lusail impõe à borracha.

A maioria das curvas de Lusail é de alta velocidade, o que deixa pouco tempo para os pneus arrefecerem, com a sequência das curvas 12 a 14 a ser o ponto mais crítico em termos de esforço. Embora o asfalto seja relativamente liso, essa característica tem historicamente provocado graining, contribuindo para um desgaste elevado, razão pela qual a gestão de pneus e as janelas de paragem serão elementos centrais da estratégia neste fim de semana.

Horários

Sexta-Feira

TL1 – 13:30

Quali Sprint – 17:30

Sábado

Sprint – 14:00

Qualificação – 18:00

Domingo