GP Qatar F1, Grelha de partida: Pierre Gasly segundo, Fernando Alonso terceiro | AutoSport

Com as penalizações a Max Verstappen e Valtteri Bottas os primeiros lugares da grelha de partida mudaram radicalmente e temos um Alpha Tauri na primeira linha da grelha. Pierre Gasly tem como prémio largar do segundo lugar, depois de ter estado (mais uma vez) muito bem durante todo o fim de semana, até agora. Outro piloto que está em posição privilegiada é Fernando Alonso. O veterano larga do lado limpo da pista e já avisou que não tem nada a perder e por isso vai arriscar muito na curva 1. Lando Norris também conseguiu subir dois lugares e está em quarto, à frente de Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Sebastian Vettel.